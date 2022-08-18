失智癌末姨連打4通電話找亡兒　律師「陪聊半年」讓她無憾離開了

▲台中一名律師接到阿姨陌生來電，得知對方被診斷僅剩下半年壽命，暖陪聊天半年之久。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）



記者許權毅／台中報導

台中一名律師張育嘉去年接到一通陌生電話，對方開頭就問「阿俊，我是媽媽，怎麼都不回家」，原本是普通的「打錯電話」，卻又打來了4次，後來得知該名阿姨患有失智症，無法接受喪子之痛，又因肺癌末期，剩下半年壽命。阿姨女兒請張育嘉能否「假裝是兒子」陪伴，善意的謊言維持半年之久，但隨著電話次數下降，張育嘉也感到不對勁，在17日他接到阿姨女兒簡訊，才得知阿姨近日離世，並很感謝張育嘉「讓媽媽沒有遺憾離開。」

在台中執業的律師張育嘉在臉書上發文表示，自己去年底在辦公室加班寫答辯狀，突然手機響起傳來陌生的女性聲音，並且說自己是媽媽，急切地說「怎麼很久沒回家？」張育嘉認為是打錯電話，對方還說「怎麼可能」過一陣子才掛上電話。豈料，不久後又再打來4通，直到一旁有另名女性出現，跟這位阿姨說「媽，我來跟他說。」

▲阿姨女兒說因為媽媽難以接受哥哥離世，至今仍會打電話想問兒子怎麼不來看自己。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）



原來另名女子是阿姨的女兒，她透露媽媽年事已高，幾年前自己的哥哥因車禍不幸離世，媽媽至今難以接受噩耗，還常問說「兒子怎麼不來看自己」，加上媽媽患有失智症才會打錯電話仍堅持，不讓她打電話甚至會不吃飯抗議。

張育嘉得知後表示不介意，阿姨女兒此時突說「我有件事，可不可以麻煩先生你？就是因為醫生說我媽媽只剩半年壽命，如果她又打給你，你能不能裝一下是我哥哥，讓她最後的人生沒有遺憾。」

張育嘉驚訝地說「可是我連妳哥哥是誰都不知道，怎麼和妳母親對話？」阿姨女兒則回答「你只要說你工作比較忙，很快就會回家看她了，請她好好保重身體並聽醫生和女兒的話就好，我會讓她偶爾才打電話的。」張育嘉想起朋友家中失智長輩，便允諾此事。

去年底開始，張育嘉每個月大概會接到5、6通阿姨電話，兩人互相關心，阿姨總是笑著說「好，你也要照顧自己」，不過最近幾個月來電次數卻下降，直到7月手機再也沒有響過。

張育嘉說，直到昨日（17）收到一封簡訊寫道「先生你好，我是之前麻煩你跟我媽媽通電話的那位小姐，我母親已於上星期過世了，感謝你這段期間的幫忙，讓她沒有遺憾地離開人世。」張育嘉心中百感交集地望向天空，默默在心中希望阿姨跟兒子能在天上團聚。