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暑假倒數！中市府再推石虎家族見面會　 8／21健康公園嗨翻天

▲暑假倒數！中市府再推石虎家族見面會，8/21健康公園嗨翻天。（圖／新聞局提供）

▲暑假倒數！中市府再推石虎家族見面會，8/21健康公園嗨翻天。（圖／新聞局提供）

記者游瓊華／台中報導

暑假進入最後倒數階段，台中市政府將在8月21日攜手YOYO家族，於南區健康公園舉辦城市吉祥物「石虎家族與歐米馬」粉絲見面會，見面會全程免費。新聞局表示，「石虎家族FUN遊台中」已是吉祥物和粉絲們的年度重要活動，每年石虎家族會到不同的行政區辦理見面會，今年現場還有帥氣的哈雷機車，可以近距離與警用重型機車合照，千萬不要錯過。

▲暑假倒數！中市府再推石虎家族見面會，8/21健康公園嗨翻天。（圖／新聞局提供）

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▲中市府舉辦過多場石虎家族見面會，都吸引不少家長帶小朋友前往。（圖／新聞局提供，下同）

新聞局表示，這周日在健康公園舉辦吉祥物粉絲見面會活動，邀請同樣也受小朋友喜愛的月亮姊姊、KIWI姐姐、鳳梨哥哥等超人氣哥哥姐姐，一同唱唱跳跳共度歡樂時光。民眾只要拍攝可識別為當日活動現場的照片，上傳到石虎家族臉書，並在活動貼文下方留言「快來跟石虎家族一起FUN遊台中！」就有機會抽到無線手持吸塵器、石虎家族專屬手提袋或吸水杯墊。

新聞局說明，「石虎家族FUN遊台中」活動，將在8月21日下午2時在南區健康公園熱鬧登場，活動免費自由入場，歡迎大小朋友多搭乘大眾運輸系統前往參與。民眾可攜帶野餐墊，備妥防蚊、防曬用品，在公園裡享受愉快的午後時光。

▲暑假倒數！中市府再推石虎家族見面會，8/21健康公園嗨翻天。（圖／新聞局提供）

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