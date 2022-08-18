陳修將「活活打死22歲女」逃殺人罪　家屬氣炸：一定上訴到最高院

記者唐詠絮、鄒鎮宇／彰化報導

「76行者」前總召陳修將涉嫌虐殺22歲胡姓小三，被檢方依殺人罪起訴，法院18日依傷害致死罪將他判刑9年6月。對此，胡女的家屬認為，胡女被活活打死、活活地痛死，且被關押後陳修將還能假釋，「我們一定不能接受的，一定會提起上訴」。

胡女家屬表示，一個孩子（胡女）被養到這麼大，人生才正要開始，卻被陳修將活活打死，也等於是活活痛死的，只判決9年6個月，「關到一半就可以假釋，這判決怎麼可能接受，我們一定不能接受的，一定會提起上訴」。

▲胡女、陳修將。（圖／記翻自胡女、陳修將臉書）



胡女的弟弟說，他為了姊姊，一定會上訴到最高法院；他都錄，陳修將在法庭上有試著要和解，但家屬不同意，且陳在交保至今都未曾跟他們道歉，也沒有任何表示，甚至一通電話都沒有。

回顧整起事發經過，40歲的陳修將2021年10月8日與胡女入住彰化縣某汽車旅館，卻涉嫌毆打對方，直到15日凌晨，他突然帶著滿身傷的胡女就醫，但胡到院前已經死亡。

陳修將在警詢時矢口否認毆打胡女，但遭到羈押後又改口稱，他是因為胡女與另名男子有性關係，才打了胡女3次，但第1次是跟她說好才打的，第2、3次，他都僅是打胡女巴掌，而胡女體質容易瘀青，手臂瘀青是之前跌倒或撞到，與他無關。

▲死者胡女與弟弟合影。（圖／家屬提供）

陳修將又稱，案發前一天他與胡女爭吵，胡女便躺在地上用頭撞地自殘，並有發出撞擊聲，他有要胡不要這樣，還出手阻擋她，強調胡女身上嚴重的傷勢都不是自己造成的。

不過，經檢方偵查後認定，陳修將有痛毆胡女3次的行為，依殺人罪提起公訴，並酌請法官從重量刑。彰化地方法院今宣判，依傷害致死罪將他判刑9年6月；另依2個傷害罪判處有期徒刑各4個月，合併應執行6個月，得易科罰金。可上訴。

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