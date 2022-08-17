蔡英文推護國神山入火坑？　他揭《晶片法》如何「肢解台積電」

▲總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

美國推動《晶片法》，將補貼520億美元給半導體製造商，眼見總統蔡英文表態支持，前國民黨立委蔡正元表示，全世界所有財經界的人都認為，該法案就是要肢解台積電，根本就是要把護國神山推入火坑。

蔡正元指出，台積電其實也有做中低階晶片的工廠，如果美國是要這些工廠移到那邊生產，那當然舉雙手贊成，何樂不為，但美國現在是要台灣把高階的移到美國，而台積電創辦人張忠謀就說過，高階晶片是要工程師一天三班才弄得出來的東西，所以高階的廠若移出去成本會上漲，不像中低階的廠比較容易營運。

蔡正元說，現在因為只有台積電一家能量產3奈米，所以才會賺大錢，如果哪一天三星、Intel都搞起來了，那怎麼辦？要是台積電在美國設廠，然後美國商務部動不動就來巡視，還有很多工程師被挖走，那台積電的競爭力也就會被打垮。

蔡正元批評，蔡英文去捧美國的晶片法，就像是有首台語歌叫<為了十萬元>，歌詞裡的養母為了錢把女兒賣，蔡英文就像是那個養母，把台積電推入火坑，賺到的是美國對她執政的支持，「如果台積電護國神山如果變護國走山，核心技術都被拿走，那解放軍以後要打也沒什麼負擔了」。