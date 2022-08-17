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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

談柬埔寨實話連發「Ｘ！只有我敢說」　王浩宇嗆：說什麼安居樂業？

▲針對國人赴柬埔寨案層出不窮，航警局加強在桃機出境大廳向前東南亞國家旅客進行宣導。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲針對國人赴柬埔寨案層出不窮，航警局加強在桃機出境大廳進行宣導。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

柬埔寨、緬甸、泰國等東南亞國家近日頻傳人蛇集團詐騙案，台北市長柯文哲日前質疑，「如果人人都能安居樂業，誰想冒險遠走他鄉？如果不是走投無路，怎會想去柬埔寨淘金？」但前民進黨桃園市議員王浩宇反嗆，去那邊的大都知道要做不法的事，跟台灣安不安居樂不樂業有關係嗎？「Ｘ！只有我敢說實話。」

柯文哲15日表示台灣人被騙到柬埔寨工作，卻遭到凌虐、性侵、賣血，有些人為了護航政府，在網路上各種冷嘲熱諷，認為會被騙去柬埔寨的人都是又笨又貪，但如果能安居樂業，誰想冒險遠走他鄉？政府公布上半年國人平均薪資上看6.2萬元，蔡英文說她上任後六度調高基本工資，國內經濟欣欣向榮，實際上，人民的痛苦指數不斷升高，貧富不均、通膨更是吞噬掉有限的薪資漲幅，希望中央政府正視人民的生活困境。

王浩宇則說，大部分台灣人過去之前，都知道自己就是要做不法的事，但是想賺快錢，「很多過去的都是過去做八大的+9」，只有不法的事，才會賺錢賺那麼快。

王浩宇表示，那些到柬埔寨的人不知道的是，做詐騙、做雞要被限制人身自由，達不到業績會被電擊、轉賣，甚至還有被黑吃黑賣器官的風險，「所以柯文哲說什麼安居樂業？ 這些人當初去那邊，就是在騙台灣阿公阿嬤錢、就是想要在賭場周邊紙醉金迷的環境賺錢，跟台灣安不安居樂不樂業有關係嗎？」

王浩宇也批評，到了柬埔寨遇到問題不說自己是被騙去，難道回來要跟爸媽說自己去做雞、做詐騙集團？器官買賣，幹嘛不騙便宜到爆的柬埔寨人？

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