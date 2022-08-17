第1天上學她大哭！阿嬤憑記憶「想接孫女回家」　結尾藏洋蔥

▲女網友在Dcard分享與阿嬤的故事，暖哭大片網友。（示意圖／Pixabay）

實習記者黃麗頻／綜合報導

在不少人心中，每每回憶起和家人相處的往事，都覺得溫馨又感動。有名女網友就分享她跟阿嬤的小故事，提到小時候上幼稚園的第1天，她爆哭不願上學。特地北上的阿嬤見狀超心疼，回家後又偷跑到學校想接她回家，卻因為不知道班級而作罷。這段往事讓女網友十分動容，大批網友也直呼「有洋蔥！」

原PO在Dcard發文，提到阿嬤明明不習慣外宿、關節不好，仍特地北上，見證孫女第一天上幼稚園，卻看到她哭聲連連，整個人憂心忡忡。後來，阿嬤趁著家人不注意，拄著拐杖、克服獨自搭電梯的恐懼，憑著印象慢慢走回她的幼稚園，卻因為不太識字，找不到愛孫的班級，最後失望離開。

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阿嬤回家後忍不住訴苦，原PO媽聽完愣了一下並問，「您跟警衛說的名字是什麼？」聽到阿嬤不假思索報出她的乳名，才了解無功而返的原因，「原來阿嬤習慣叫我的乳名，老人家叫久了，忘記我其實有姓名」，所以才會出現找不到人的狀況。

文末，原PO表示，每次回憶這段往事時，總覺得又溫馨又感動，「我的阿嬤很不習慣住在都市，她卻為了我留宿幾天，甚至一個人穿越馬路，只為了見見她第一天上學的寶貝孫女，關心我在學校有沒有哭（有），有沒有乖乖吃飯（沒有）。」今年她將要上大學了，想跟在天上的阿嬤說，「我長大了，這次我不會哭，會好好照顧自己，請您放心。」

▲貼文曝光後，不少網友也分享自己跟阿嬤的珍貴回憶。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，網友紛紛直呼有洋蔥，「為什麼讓我一大早掉眼淚？妳好棒，阿嬤一定為妳驕傲」、「誰准妳放洋蔥的」、「哭慘了，恭喜妳，妳阿嬤一定也很開心」、「看標題以為是故事，怎麼看完滿滿的洋蔥」、「想到一個老人家為了看寶貝孫女一個人出門，就覺得心酸酸的」、「為什麼藏著洋蔥啦！原以為是搞笑的故事。」

底下也有不少人分享自己跟阿嬤的珍貴回憶，「我第一天上幼稚園也一直哭，阿嬤中午直接偷偷騎車把我載回家」、「我也好想阿嬤，想念她每次都會很大力的拉我去柑仔店買糖果」、「我以前上幼稚園，阿嬤也是搭車來，站在窗戶外面看我一眼」、「我的外婆也不識字，但會為了買我們喜歡吃的東西東奔西走。」

【本文獲原PO授權引用】