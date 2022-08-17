　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

第1天上學她大哭！阿嬤憑記憶「想接孫女回家」　結尾藏洋蔥

▲媽媽,母親,母愛,牽手,親子,散步。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女網友在Dcard分享與阿嬤的故事，暖哭大片網友。（示意圖／Pixabay）

實習記者黃麗頻／綜合報導

在不少人心中，每每回憶起和家人相處的往事，都覺得溫馨又感動。有名女網友就分享她跟阿嬤的小故事，提到小時候上幼稚園的第1天，她爆哭不願上學。特地北上的阿嬤見狀超心疼，回家後又偷跑到學校想接她回家，卻因為不知道班級而作罷。這段往事讓女網友十分動容，大批網友也直呼「有洋蔥！」

原PO在Dcard發文，提到阿嬤明明不習慣外宿、關節不好，仍特地北上，見證孫女第一天上幼稚園，卻看到她哭聲連連，整個人憂心忡忡。後來，阿嬤趁著家人不注意，拄著拐杖、克服獨自搭電梯的恐懼，憑著印象慢慢走回她的幼稚園，卻因為不太識字，找不到愛孫的班級，最後失望離開。

[廣告]請繼續往下閱讀...

阿嬤回家後忍不住訴苦，原PO媽聽完愣了一下並問，「您跟警衛說的名字是什麼？」聽到阿嬤不假思索報出她的乳名，才了解無功而返的原因，「原來阿嬤習慣叫我的乳名，老人家叫久了，忘記我其實有姓名」，所以才會出現找不到人的狀況。

文末，原PO表示，每次回憶這段往事時，總覺得又溫馨又感動，「我的阿嬤很不習慣住在都市，她卻為了我留宿幾天，甚至一個人穿越馬路，只為了見見她第一天上學的寶貝孫女，關心我在學校有沒有哭（有），有沒有乖乖吃飯（沒有）。」今年她將要上大學了，想跟在天上的阿嬤說，「我長大了，這次我不會哭，會好好照顧自己，請您放心。」

▲▼網友直呼「有洋蔥！」（圖／翻攝自Dcard）

▲貼文曝光後，不少網友也分享自己跟阿嬤的珍貴回憶。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，網友紛紛直呼有洋蔥，「為什麼讓我一大早掉眼淚？妳好棒，阿嬤一定為妳驕傲」、「誰准妳放洋蔥的」、「哭慘了，恭喜妳，妳阿嬤一定也很開心」、「看標題以為是故事，怎麼看完滿滿的洋蔥」、「想到一個老人家為了看寶貝孫女一個人出門，就覺得心酸酸的」、「為什麼藏著洋蔥啦！原以為是搞笑的故事。」

底下也有不少人分享自己跟阿嬤的珍貴回憶，「我第一天上幼稚園也一直哭，阿嬤中午直接偷偷騎車把我載回家」、「我也好想阿嬤，想念她每次都會很大力的拉我去柑仔店買糖果」、「我以前上幼稚園，阿嬤也是搭車來，站在窗戶外面看我一眼」、「我的外婆也不識字，但會為了買我們喜歡吃的東西東奔西走。」

【本文獲原PO授權引用】

►「海洋拉娜平替版」2入特價919元！網友大推超好用

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
她曝艾成生前2願望「圓夢了」　不捨悲嘆
高屏原鄉驚爆「整批被騙走」　20歲女求4萬美金贖人：否則割器
快訊／王瞳雙腳無力走出相驗室！狀況曝：非常虛脫
艾成身亡！戰友林吟蔚淚喊：好哥哥　「冠軍獎金分大家」揭暖舉
海上「長出一顆熱帶擾動」　今晚明晨降雨熱區出爐
快訊／南投大雨「驚見黃泥浪」！多車拋錨　家長載童受困
獨／蘇花安最新路線定案曝光！耗資700億「白牌機車行駛留伏筆
快訊／確定了！黃珊珊8月28日請辭　柯文哲證實：9月剩下1名

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女友感情史豐富！他被分手哭「別找交過太多任」...網曝關鍵打臉

艾成身亡太震驚！美女律師嘆：承認自己撐不下去是一種堅強

逢豪雨必淹！高雄水管路一片黃泥濁水　「洗車胎一幕」曝

男大生鼻子過敏不換口罩！釀蜂窩性組織炎　犯這疏失險喪命

妹子跑進父母房間洗澡！鏡子前「光溜溜」吹頭髮　爸一進門全目睹

哪家沙茶醬最讚？老饕狂推「神級隱藏版」：絕對下飯

獨／蘇花安最新路線定案曝光！　耗資700億「白牌機車行駛留伏筆」

新竹縣「觀霧線」30日通車　即起就可線上預約搭乘！

新竹義民祭大豬公結局出爐　陳博彥養出1647台斤神豬獲特等獎

海上「長出一顆熱帶擾動」　今晚明晨天氣不穩！大雷雨轟7縣市

周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！

不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

桃機飛東南亞人潮爆滿　警嘆：能救一個是一個

海底撈比愛心店員會回？ 正妹狂被忽略下秒神反轉

男10多年未彈奏《卡農》　遇舊琴不看譜彈完整首！

喊加油邊吃補給站巧克力　網笑：還以為你在跑XD

「同志天菜」祖雄認了熱戀烏克蘭正妹！ 羞揭與女友佳娜「原先關係」

女友感情史豐富！他被分手哭「別找交過太多任」...網曝關鍵打臉

艾成身亡太震驚！美女律師嘆：承認自己撐不下去是一種堅強

逢豪雨必淹！高雄水管路一片黃泥濁水　「洗車胎一幕」曝

男大生鼻子過敏不換口罩！釀蜂窩性組織炎　犯這疏失險喪命

妹子跑進父母房間洗澡！鏡子前「光溜溜」吹頭髮　爸一進門全目睹

哪家沙茶醬最讚？老饕狂推「神級隱藏版」：絕對下飯

獨／蘇花安最新路線定案曝光！　耗資700億「白牌機車行駛留伏筆」

新竹縣「觀霧線」30日通車　即起就可線上預約搭乘！

新竹義民祭大豬公結局出爐　陳博彥養出1647台斤神豬獲特等獎

海上「長出一顆熱帶擾動」　今晚明晨天氣不穩！大雷雨轟7縣市

辣網紅「陰唇刺青」30秒痛苦片曝！她髒話連飆　下體腫脹禁慾1個月

王瞳見艾成最後一面哭到虛脫...大馬父母急飛台　後事採基督教儀式

快訊／雷雨轟台中水淹民宅！28里二級警戒　水桶、掃斗出動了

東奧組委會前理事高橋治之涉收賄5100萬　被認有重嫌今遭逮捕

日本藥妝商城祭便宜日貨、藥妝　哈日族搶優惠再省國際運費

被女蛇頭騙當「10萬打字員」5人飛柬埔寨被救回　3人又失聯！

女友感情史豐富！他被分手哭「別找交過太多任」...網曝關鍵打臉

白冰冰曝艾成生前2願望「圓夢了」　不捨悲嘆：沒想到最後這一步

小資追捧！00878上市2年規模逼千億　專家曝買進策略靠這招

快訊／台啤備戰跨聯盟邀請賽　兩隊陣容上演大風吹

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

生活熱門新聞

艾成身亡！　粉絲直衝臉書淚喊：不相信是真的

王浩宇喝廖老大「很難喝」整杯倒了給真心建議

為何沒颱風侵台發警報？災害預報士解答

男女去宮廟「倒立香」插香爐　內行人曝惡質含意

他猜艾成卡欠債關　一票見「1關鍵」搖頭

爆乳女蛇頭「3個月賣掉50人」　徵才文曝光！

閨蜜「員工旅遊到柬埔寨」　求救文消失！PTT炸鍋

快訊／跨國救人被外交部稱「誤導國人」　Bump氣炸回應了

中小學8/30開學　教長：下週公布停課標準

台灣很難混？　外配年收破200萬「遍地是黃金」

管道變了！人蛇集團辦「大量越南簽證」

「慈濟在海外超強」網曝2原因推爆：世界級能力

H奶娃娃「1女戰8男」成台灣最強女優　和他合作無上限

遭外交部抹黑　Bump嘆「受夠了」宣布詐騙解碼停更

更多熱門

相關新聞

即／八里冰屍揭人倫悲劇　法醫相驗結果出爐

即／八里冰屍揭人倫悲劇　法醫相驗結果出爐

新北市八里區16日驚傳冰箱藏屍案！一名14歲國中少女因遭父親家暴，社工前往住處探訪時，提及「阿嬤躲在冰箱不肯出來」，社工察覺有異報警處理，警方也果真在冰箱裡發現被冰存對折5年的阿嬤。而法醫17日下午也對阿嬤進行初步相驗，確認阿嬤的死因為「自然死亡」。

八里男把母「塞冰箱」5年　大兒子曝他長年惡行

八里男把母「塞冰箱」5年　大兒子曝他長年惡行

阿嬤躲冰箱　藏屍原因曝光

阿嬤躲冰箱　藏屍原因曝光

「藏」壽司怎麼唸？官方給答案了

「藏」壽司怎麼唸？官方給答案了

員工旅遊去柬埔寨　她細看揪3疑點：佈局10年

員工旅遊去柬埔寨　她細看揪3疑點：佈局10年

關鍵字：

家人感情親人親情阿嬤Dcard

讀者迴響

熱門新聞

快訊／艾成蘆洲捷運站墜樓！　當場死亡

心情不好找老婆聊了一夜！王瞳踏出家門艾成墜樓亡

國中妹脫口「阿嬤躲在冰箱」驚見遺體

27歲女搭大怒神「頭暈嘔吐」亡　母淚崩看她手垂落

艾成墜樓身亡！生前出現詭異舉動　教友目睹全程嚇傻

2年輕男堅持赴柬　家人：讓他們歷練

艾成3天前才直播開唱！生前最後發文感嘆

上銬外送員跪地畫面曝！堅持最後一單沒送

目睹艾成墜樓滿地血！超商店員「驚恐狂抓手」

艾成曾認中邪40天「狂吼自殘上下晃」影片曝！

快訊／李明依伴王瞳奔蘆洲分局　筆錄前先在門口禱告

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

艾成墜樓亡！曾緊抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

即／艾成墜7樓亡！王瞳悲帶2人愛犬做筆錄

即／艾成墜樓身亡！妻子王瞳宜蘭趕回蘆洲中

更多

最夯影音

更多
周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！

周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！
不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面