孫女脫口「阿嬤躲冰箱」！家中藏屍體原因曝光　兒子5年詐領63萬

記者趙蔡州、游宗樺／新北報導

新北八里區16日發生冰箱藏屍案，一名66歲男子稱經商失敗，沒錢將母親下葬，將母親遺體放冰箱長達5年，直到女兒在學校與老師聊天，說出「阿嬤躲在冰箱不肯出來」，才讓事件曝光。警方調查，發現男子在母親死後，疑似為了生計，仍用母親名義持續申請補助，全案將朝偽造文書等罪嫌偵辦。

▲死者兒子冒用母親的名義申請補助，5年領走至少63萬元。（圖／記者游宗樺攝）

新北警方16日下午接獲社會局社工通報，指稱一名國中少女與66歲爸爸同住，16日在學校上課時不經意說出「阿嬤躲在冰箱不肯出來」，但又不願意詳談細節，老師驚覺情況不對立刻通報社會局，社工前往少女位在中華路二段的住家了解情況，發現冰箱確實存有遺體，因此報案。

▲警方發現，男子在母親死後，仍用母親名義申請補助。（圖／記者游宗樺攝）

警方調查，婦人2017年8月病危，保留一口氣從林口長庚出院，被兒子接回家後旋即過世，但男子卻沒安葬母親，反而把母親的遺體對折，藏入冰箱長達5年，當員警上門調查時，發現冰箱放在室外陽台上且未插電，打開後發現遺體已乾枯並散發臭味。

警方發現，男子在母親死後，仍用母親名義申請補助，包含母親中低收補助1年約8萬元、身障生活補助一年約2萬元、重陽禮金一年2000元（2022年調整為5000元）、健保補助1個月2000元（2022年調整為5000元），一年不當得利約12萬6000元，5年來詐領補助至少達63萬元，後續將依偽造文書等罪嫌偵辦。

警方指出，由於死者遺體完整、沒有任何外傷，經鑑識人員採證後，排除他殺可能，遺體目前已送殯儀館冰存，待17日報請檢方相驗，以釐清確切死因。

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