八里冰屍！男把母「身體對折塞冰箱」5年　大兒子曝他長年惡行

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

新北市八里區16日驚傳冰箱藏屍案！一名14歲國中少女因遭父親家暴，社工前往住處探訪時，提及「阿嬤躲在冰箱不肯出來」，才讓事件曝光。據死者的大孫子表示，爸爸長年有家暴前科，媽媽才受不了離婚，近年鮮少與爸爸聯繫，只知道爸爸打零工為生，2年前曾聽伯母說阿嬤以海葬，沒想到是被爸爸藏在冰箱內，也讓他相當錯愕。

▲新北市八里驚傳冰屍案。（圖／記者游宗樺翻攝）

新北警方16日下午接獲社會局社工通報，指稱一名國中少女與66歲爸爸同住，16日在學校上課時不經意說出「阿嬤躲在冰箱不肯出來」，但又不願意詳談細節，老師驚覺情況不對立刻通報社會局，社工前往少女位在中華路二段的住家了解情況，發現冰箱確實存有遺體，因此報案。

警方到場後發現，存放遺體的冰箱放置在室外陽台，而死者遺體對折呈現V字形被冰在直立式冰箱的冷藏室，而由於死者遺體完整、沒有任何外傷，經鑑識人員採證後，排除他殺可能，遺體目前已送殯儀館冰存，待17日報請檢方相驗，以釐清確切死因。

據了解，死者兒子長年家暴，與第一任妻子生了3名子女，30多年前前妻因受不了挨打而與他離婚。據其大兒子表示，爸爸過去在大陸從事土地買賣，與媽媽離婚後再娶，才又生下妹妹，但後來經商失敗，回到台灣後一直靠著打零工為生。

大兒子提到，因為鮮少與爸爸聯繫，也不知道阿嬤的情況，只在兩年多前曾聽聞伯母表示，阿嬤已被海葬，沒想到卻是遭到爸爸藏屍冰箱，也讓他相當錯愕。目前全案正由警方調查中，而後續詳情也有待釐清。