　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「藏」壽司怎麼唸？他揭典故「應該唸ㄘㄤˊ」　官方給答案了

▲藏壽司。（圖／記者黃士原攝）

▲藏壽司是日本進駐台灣的迴轉壽司連鎖店。（圖／記者黃士原攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

許多知名國外品牌進駐台灣時，都會引發該「怎麼唸？」的疑惑，像是「IKEA、Costco」等。一名網友就提問表示，「藏壽司」大家都將「藏」字讀為「ㄗㄤˋ」，但他揭開典故後認為應該唸「ㄘㄤˊ」，引發網友熱議，最後有人貼出官方解答。

一名網友在Dcard以「藏壽司大家都怎麼唸？」為題發文，表示大家好像都唸「ㄗㄤˋ壽司」，但他認為應該讀「ㄘㄤˊ壽司」，並發表論點。翻典故查詢後發現藏壽司是「くら寿司」而日文的蔵、倉、庫都念くら（中文藏（ㄘㄤˊ）有儲藏、私藏、收藏等意思。而蔵唸ぞう為三蔵、保蔵之意（中文藏「ㄗㄤˋ」也指三藏、包藏），因此他認為應該要唸「藏（ㄘㄤˊ）壽司」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友疑惑藏壽司的藏字到底該如何唸。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友疑惑藏壽司的藏字到底該如何唸。（圖／翻攝自Dcard）

許多「ㄗㄤˋ」壽司派網友表示，「唸ㄘㄤˊ感覺像把壽司藏起來，就蠻奇怪的。你不覺得奇怪就好啦，我都唸ㄗㄤˋ」、「你會唸刈ㄧ、包，鼎邊銼ㄙㄜ二聲，肉臊ㄙㄠ、飯嗎？」、「他是名詞吧，你舉的中文例子都是動詞欸，就像你講寶ㄗㄤˋ才對吧」、「ㄘㄤˊ是動詞，ㄗㄤˋ才是名詞，而店名本意應該是如放滿寶物的倉庫一樣的壽司店？所以覺得應該是名詞的ㄗㄤˋ」。

也有不少人支持原PO，「認同正確唸法應該是ㄘㄤˊ，但大家唸習慣了也沒差啦 畢竟外來語本土化本來就是約定俗成即可」、「我都唸ㄘㄤˊ」、「你說的很有道理，但是順口為主」、「我都唸哭啦樹西」、「以前唸ㄘㄤˊ被朋友糾正是ㄗㄤˋ，但我還是想唸ㄘㄤˊ」、「我都唸kurasushi」。

最後有熱心網友直接詢問官方，並貼出熱騰騰的官方客服解答，原來正確的官方讀音是「ㄗㄤˋ」壽司，而日文及英文的讀音皆為「我都唸KURA Sushi」！幫助不少人解決心中疑惑。

▲網友疑惑藏壽司的藏字到底該如何唸。（圖／翻攝自Dcard）

▲留言處有人貼出藏壽司的官方客服回覆。（圖／翻攝自Dcard）

►爽玩日月潭！瑞居渡假飯店1泊1食、升等4人房才2680元

ET快訊
快訊／600萬東瀛戰神失控！撞上計程車毀容
全台粉絲來加油！「最美里長候選人」羞合照　爆紅後更想做一件事
「你妹妹就是出去賺錢賺太爽！」　屏警辱民記過+道歉
張善政公布競選團隊陣容　他一看名單直搖頭：差不多掰了
一夜幾次才正常？最美博士曝「極限警訊」恐釀4下場
遭外交部抹黑　Bump嘆「受夠了」宣布詐騙解碼停更

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

遭外交部抹黑　Bump嘆「小孩會怎想我」宣布詐騙解碼停更：受夠了

男女去宮廟「倒立香」插香爐！網傻：會怎樣？　內行人曝惡質含意

大學學費要分級　台大校長候選人建議：依家長收入高低繳交

論文抄襲風波延燒　台大校長候選人：訓練好學生就免擔心學術倫理

「誤敲破台鐵嘉義站通道害崩塌」　鐵道局顏面無光！要向廠商求償

大型重機9／1起通行蘇花改　禁超車併駛！「警方佈下偵測系統」

快訊／跨國救人被外交部稱「誤導國人」　Bump氣炸回應了

最佳農產代言人黃偉哲　東森購物開賣40分鐘熱銷4千盒文旦

揭奧客13罪狀！鐵板燒師傅「這不是牛排館」　這1句卻被戰翻

奧客講電話「癱瘓櫃台」嗆：靠X！拆除師傅「露2根」…他秒閉嘴

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

51歲古天樂遭酸「臉僵成蠟像」　砸17.6億拍科幻片「票房差嘆氣」

喊加油邊吃補給站巧克力　網笑：還以為你在跑XD

遭外交部抹黑　Bump嘆「小孩會怎想我」宣布詐騙解碼停更：受夠了

男女去宮廟「倒立香」插香爐！網傻：會怎樣？　內行人曝惡質含意

大學學費要分級　台大校長候選人建議：依家長收入高低繳交

論文抄襲風波延燒　台大校長候選人：訓練好學生就免擔心學術倫理

「誤敲破台鐵嘉義站通道害崩塌」　鐵道局顏面無光！要向廠商求償

大型重機9／1起通行蘇花改　禁超車併駛！「警方佈下偵測系統」

快訊／跨國救人被外交部稱「誤導國人」　Bump氣炸回應了

最佳農產代言人黃偉哲　東森購物開賣40分鐘熱銷4千盒文旦

揭奧客13罪狀！鐵板燒師傅「這不是牛排館」　這1句卻被戰翻

奧客講電話「癱瘓櫃台」嗆：靠X！拆除師傅「露2根」…他秒閉嘴

卡達世足迎百萬球迷　監視器如天羅地網待命維安

10勝曾是一場夢「想爽的」　黃子鵬感謝隊友：太愛他們了

彰化「人蛇女首腦」被逮曝光！賣50台人赴柬埔寨　每賣一人抽10萬

怪物狀元威廉森也瘋火影忍者！曝超多NBA球星愛看動漫

蘋果禁Telegram推新動畫表情符號　堅稱是基於蘋果之下的設計

快訊／600萬東瀛戰神毀容了！閃郵務車撞計程車　車頭GT-R逃劫

寶齡「BA.5快篩」臨床ing、腎臟新藥分潤挹注　全年EPS可望破5元！

成晉火熱4安差點出老千　曾總認8局改記失誤「安打成分高」

福特限量推出1966台復古版Bronco！輪圈、車頂採牛津白塗裝更對味

視網膜反整詐騙電話！　逼問「喜歡香菜？九層塔？」對方崩潰

22歲混血嫩模北市墜樓亡！ 失蹤2天遺體卡牆 超黑暗IG曝

生活熱門新聞

閨蜜「員工旅遊到柬埔寨」　求救文消失！PTT炸鍋

柬埔寨女婿怒嗆豬仔「垃圾無能」：家人快笑死

柬埔寨最新詐騙　在台成立公司「員工旅遊帶去」

逃出柬埔寨！IG網美84字爆反詐組織「拒救台人」真相

騙一票人到柬埔寨！八年級哥太貪「被斷腳筋」慘死

快訊／跨國救人被外交部稱「誤導國人」　Bump氣炸回應了

「慈濟在海外超強」網曝2原因推爆：世界級能力

BA.5疫情要來了！羅一鈞示警6大常見症狀

台大婦癌權威驚爆「性侵藥廠女業務」　院方回應

皮皮遭爆被賣內幕　救援人嘆：1句感謝都沒

于北辰算攔截率210%！YouTube最強物理老師出手了

飛柬埔寨靠「1招反轉」　他騙過黑幫2天回台

兒子幫剝蝦...媳婦遭糾正！她回1句話婆婆秒閉嘴

連4天大雷雨　恐有新颱通過台灣附近時間曝

更多熱門

相關新聞

員工旅遊去柬埔寨　她細看揪3疑點：佈局10年

員工旅遊去柬埔寨　她細看揪3疑點：佈局10年

本站稍早報導《閨蜜「下周員工旅遊到柬埔寨」　求救文消失！PTT炸鍋了》，儘管原文被刪掉，仍掀起許多討論，有網友細看原文，發現許多可疑的地方，越往下查越覺得怪異，原PO閨蜜公司的Google評論裡有不少人都曾在B公司留言，而B公司最近竟然還辦金邊4天3夜住宿抽獎活動。

皮皮遭爆被賣內幕　救援人嘆：1句感謝都沒

皮皮遭爆被賣內幕　救援人嘆：1句感謝都沒

「月丟1萬買00878」存200張就退休！網搖頭：不夠用

「月丟1萬買00878」存200張就退休！網搖頭：不夠用

她搭公車「被帥哥摟入懷」　網嘆：人帥真好

她搭公車「被帥哥摟入懷」　網嘆：人帥真好

救生員男友提分手！她得知真相PO文罵渣男附照

救生員男友提分手！她得知真相PO文罵渣男附照

關鍵字：

Dcard藏壽司日文讀音

讀者迴響

熱門新聞

直擊！桃機一早飛東南亞櫃檯人潮爆滿

24歲男成豬仔傳訊：不要來！疑器官遭摘遺體照僅頸以上

柬緬泰幕後首腦爆是「女藝人老公」！背景超黑

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

打工仍有接電話！她「族語問候兒子」　對方卻沉默了

閨蜜「員工旅遊到柬埔寨」　求救文消失！PTT炸鍋

快訊／陳若儀突PO「緊握林志穎手」病床照！

高雄監獄服刑！他9天醒來屁股都痛痛　看監視器畫面崩潰

老公被爆是柬埔寨詐騙黑手！「知名偶像劇女星」2特徵曝光

柬埔寨女婿怒嗆豬仔「垃圾無能」：家人快笑死

身障男遭拐柬埔寨「慘被割腎凌虐」！大失血丟棄路邊

柬埔寨最新詐騙　在台成立公司「員工旅遊帶去」

最後一家「古早傳說」熄燈！1500萬傢俱開放選購　連魚都可認養

網軍氾濫　蝦皮禁賣「帶風向」商品

逃出柬埔寨！IG網美84字爆反詐組織「拒救台人」真相

更多

最夯影音

更多
帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻
搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面