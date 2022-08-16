「藏」壽司怎麼唸？他揭典故「應該唸ㄘㄤˊ」　官方給答案了

▲藏壽司是日本進駐台灣的迴轉壽司連鎖店。（圖／記者黃士原攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

許多知名國外品牌進駐台灣時，都會引發該「怎麼唸？」的疑惑，像是「IKEA、Costco」等。一名網友就提問表示，「藏壽司」大家都將「藏」字讀為「ㄗㄤˋ」，但他揭開典故後認為應該唸「ㄘㄤˊ」，引發網友熱議，最後有人貼出官方解答。

一名網友在Dcard以「藏壽司大家都怎麼唸？」為題發文，表示大家好像都唸「ㄗㄤˋ壽司」，但他認為應該讀「ㄘㄤˊ壽司」，並發表論點。翻典故查詢後發現藏壽司是「くら寿司」而日文的蔵、倉、庫都念くら（中文藏（ㄘㄤˊ）有儲藏、私藏、收藏等意思。而蔵唸ぞう為三蔵、保蔵之意（中文藏「ㄗㄤˋ」也指三藏、包藏），因此他認為應該要唸「藏（ㄘㄤˊ）壽司」。

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▲網友疑惑藏壽司的藏字到底該如何唸。（圖／翻攝自Dcard）

許多「ㄗㄤˋ」壽司派網友表示，「唸ㄘㄤˊ感覺像把壽司藏起來，就蠻奇怪的。你不覺得奇怪就好啦，我都唸ㄗㄤˋ」、「你會唸刈ㄧ、包，鼎邊銼ㄙㄜ二聲，肉臊ㄙㄠ、飯嗎？」、「他是名詞吧，你舉的中文例子都是動詞欸，就像你講寶ㄗㄤˋ才對吧」、「ㄘㄤˊ是動詞，ㄗㄤˋ才是名詞，而店名本意應該是如放滿寶物的倉庫一樣的壽司店？所以覺得應該是名詞的ㄗㄤˋ」。

也有不少人支持原PO，「認同正確唸法應該是ㄘㄤˊ，但大家唸習慣了也沒差啦 畢竟外來語本土化本來就是約定俗成即可」、「我都唸ㄘㄤˊ」、「你說的很有道理，但是順口為主」、「我都唸哭啦樹西」、「以前唸ㄘㄤˊ被朋友糾正是ㄗㄤˋ，但我還是想唸ㄘㄤˊ」、「我都唸kurasushi」。

最後有熱心網友直接詢問官方，並貼出熱騰騰的官方客服解答，原來正確的官方讀音是「ㄗㄤˋ」壽司，而日文及英文的讀音皆為「我都唸KURA Sushi」！幫助不少人解決心中疑惑。







▲留言處有人貼出藏壽司的官方客服回覆。（圖／翻攝自Dcard）