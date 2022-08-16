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員工旅遊去柬埔寨　她一查揪疑點「還辦金邊機票抽獎」：佈局10年

▲航警局人員在桃園機場進行防詐騙宣導。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局人員在桃園機場進行防詐騙宣導。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

本站稍早報導《閨蜜「下周員工旅遊到柬埔寨」　求救文消失！PTT炸鍋了》，儘管原文被刪掉，仍掀起許多討論，有網友細看原文，發現許多可疑的地方，越往下查越覺得怪異，原PO閨蜜公司的Google評論裡有不少人都曾在B公司留言，而B公司最近竟然還辦金邊4天3夜住宿抽獎活動。

有網友在Dcard上發文，到原PO閨蜜任職公司的Google評論查看，發現好幾個留言的帳號都曾幫B公司留評價，她認為不可能有這巧的事情，「一定有人在背後請人刷評論」。

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接著她上網查了B公司的資訊，發現B公司最近在辦抽獎活動，獎品則是金邊精品酒店4天3夜住宿券一張，以及3天2夜住宿券一張等大獎，「在這種時期讓客戶前往高危國家居心何在？全球可以觀光旅遊城市那麼多， 就剛好要去金邊？」

她驚呼，「有留言發現兩家公司的創辦人是同一個」，但兩間公司業務內容完全不相關，另外，B公司2013年就創立了，「有沒有可能這個局已經佈了10年，所有套路想必都已經訓練得爐火純青，防不勝防，拜託大家一定要注意！真的拜託了！」

貼文一出，掀起網友討論，「抽獎抽到的人原本會覺得很幸運，結果誰知道下了飛機之後就...」、「果然人力銀行描述有問題的公司不要去，例如杜拜客服那種一看就知道是博弈的我從來不投，就算有政府核准設立，面試當下發現辦公室氣氛怪怪的也別去」、「大家只能提高警覺應對，冷靜細思並查證，詐騙集團要騙人雖然手法日漸逼真，但他們始終還是要騙人一定有不合理或是虛假的地方在」。

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關鍵字：

柬埔寨員工旅遊詐騙Dcard

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