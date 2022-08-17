妹子跑進父母房間洗澡！鏡子前「光溜溜」吹頭髮　爸一進門全目睹

▲原PO裸體被爸爸看到。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者朱祖儀／綜合報導

太尷尬了！一名女網友表示，近日爸媽剛好都不在家，她到主臥室洗完澡後就沒有穿衣服，但沒想到吹頭髮的時候，突然看到鏡子裡面出現一個人，竟然是爸爸回來了，她當場傻眼。PO文曝光後掀起熱議。

原PO在「Dcard」發文表示，家裡只有爸媽房間有衛浴，當天因為家裡都沒有人，所以她去浴室洗完澡後，出來就沒有特別穿衣服，直接裸體在鏡子前面吹頭髮。但下秒卻不太對勁，她發現鏡子裡面多了1個人，並往她的方向走來，仔細一看才發現是爸爸。

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原PO看到爸爸已經回家後當場傻住，對方同樣愣了2秒，但下秒就若無其事地走進去拿東西，讓她更加崩潰，表示在看到人影之前，根本沒有聽到開門聲，完全不知道爸媽已經回來了，「活了22年，就這樣一絲不掛的被我爸看光光」。

不少人看到後紛紛表示，「我之前也是這樣，但我爸比我還驚恐…」、「爸爸表示：真不塊是我的精華」、「說明了在家還是不要裸體比較好，洗澡完還是穿一下衣服」、「我也被我媽看過，瞬間尖叫然後左腳抬起來、雙手抱胸，我媽就說拜託你是我生的，早就看光了遮屁，想一想也有道理，但是還是要鎖門」、「爸爸：媽媽當初比妳辣多了」。