白皙妹「裸上身」闖餐廳！殘缺衣服掛腰上　女老闆衝上前舉動暖炸

▲女孩衣不蔽體走進餐館後離開。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

河南鄭州一年輕女性14日裸上半身，突然衝進一間餐廳，當時店裡還有正在吃飯的顧客。攝影機畫面顯示顯示，女老闆看到此場景，趕緊把女孩帶到角落，拿出衣服給對方穿上，後來女孩出門離開。網友看後狂讚，「這位老闆是善良的人，給她穿衣服，還給她拿水。」

據《極目新聞》報導，17日上午，餐廳蔣姓女老闆回憶，她在鄭州市二七區綠水路附近開了一家地鍋雞店。8月14日晚9時許，一名女孩進入店內，她走近看到，女孩腰間有殘缺的衣服，但沒法穿上，上半身袒露在外。

於是，蔣女將女孩帶到角落，拿來丈夫的防曬衣給女孩穿上，還給她一瓶水。隨後女孩坐在了店門口，由於店裡比較忙抽不開身，蔣女沒來得及報警，更沒注意到女孩何時離開了。

攝影機畫面顯示，女孩進店時，一樓前廳只有一桌顧客，有男性顧客看了她一眼後就沒有過多關注，隨後店內人員趕緊幫女孩穿衣服。

蔣女透露，女孩看上去２０多歲，單眼皮，長相白淨，圓臉。她與女孩交談時，感覺其可能存在精神問題，她希望當地相關部門能盡快找到女孩。餐館附近還有店主表示，14日晚也看到了這名女孩，但不清楚她去往何處了，此後也沒有再見過。

8月17日，當地婦聯回應，已經聯繫事發地社區尋找該女孩蹤跡。