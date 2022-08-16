人妻外遇還帶兒子！熱吻小王喊「我像偶像劇女主角」　敗在閨蜜告狀

▲人妻外遇自曝做愛都不戴套，盤腰熱吻小王羞喊「我像偶像劇女主角」，敗在閨蜜揭發婚外情。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者趙蔡州／綜合報導

台中一名黃姓人夫日前懷疑分居中的妻子小美有婚外情，遂私下詢問妻子的閨蜜，原本閨蜜不願意出賣好友，直到發現小美竟然背叛，才坦承一切並曝光兩人的對話紀錄，包含小美曾多次炫耀外遇對象，甚至曾帶兒子與小王在外過夜等訊息。新竹地院法官日前審理案情，判處小美與外遇對象須賠償黃男50萬元。

根據判決書指出，黃男2010年11月與小美結婚定居台中，婚後兩人育有2個孩子，夫妻感情原本相當穩定，直到2019年小美帶孩子到新竹置產，兩人分居後感情開始變調，2021年小美突然向他提出離婚，他眼見無法勸老婆回心轉意，又考量到兩人感情已相當冷淡，遂同意調解離婚。

黃男離婚後，覺得妻子可能是有婚外情，才會如此焦急要離婚，為了查證曾詢問小美閨蜜，起初閨蜜一直不願意透露任何消息，直到小美為了掩飾自己外遇，對外聲稱「是閨蜜與黃男有染」才導致兩人離婚，氣得閨蜜決定把與小美的Line對話紀錄公開自清，小美外遇的行為因此曝光。

人夫看了對話紀錄後氣炸了，決定向妻子與江姓小王提告，請求賠償精神慰撫金100萬元。人夫指出，他私下調查，發現妻子早在2019年就發生婚外情，當時妻子與小王都各自有婚姻家庭，沒想到兩人仍發展出不倫感情，妻子也於2020年4月開始，傳訊息向閨蜜坦承外遇。

對話紀錄顯示，小美曾私訊閨蜜說，「事實上，我們像男女朋友一樣」、「他讓我覺得我變成偶像劇的女主角」、「他很敢，我們無論去到哪他都牽著我都手」、「上個月他抱我，然後問我說，你會和我在一起多久，我腦袋一定有洞，我居然回答一輩子」、「他今天抱起我，還叫我腿盤在腰這樣接吻，也太偶像劇了」。

對話紀錄還顯示，江男2021年5月離婚後，小美就立刻告訴閨蜜，「男友離婚我想我勢必會離婚」、「他的個性怎麼可能讓我跟老黃過日子」、「還沒離婚都不准我跟老黃同房」，儘管閨蜜曾勸她回歸家庭，她卻回答「說實話，斷了他，也就斷了我很大的經濟」、「他是因為我真的很愛他，不是單單只有錢」等。

小美出庭辯稱，她與黃男感情不好，她曾拒絕行房，卻遭對方下藥性侵，兩人間有妨害性自主、聲請保護令、侵占等案件，雙方早已無法共同生活、無法再維持婚姻，她才會提出離婚訴訟，至於傳訊息給閨蜜的內容，只是想炫耀江男的魅力與財力，其實兩人之間並無逾矩行為。

閨蜜出庭則證稱，小美曾親口告訴她，曾帶孩子與江男一起到宜蘭玩，當時孩子還問江男，「叔叔你很色唉，你明明有老婆了，還交個小三，我真不懂你到底在想什麼」、「叔叔你昨天整晚沒回家，你老婆不會生氣嗎，他知道你帶小三出來玩嗎」，甚至自爆兩人做愛都不會進行避孕，像是戴保險套等。

新竹地院法官日前審理案情，根據黃男、閨蜜提供的Line對話紀錄、證詞及小美曾以書狀自述承認外遇，因此不採信小美證詞，認定小美在婚姻存續實，確實與江男有婚外情，審酌後判處小美與外遇對象須賠償黃男精神慰撫金50萬元，全案可上訴。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完