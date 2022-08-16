　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人妻外遇還帶兒子！熱吻小王喊「我像偶像劇女主角」　敗在閨蜜告狀

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲人妻外遇自曝做愛都不戴套，盤腰熱吻小王羞喊「我像偶像劇女主角」，敗在閨蜜揭發婚外情。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者趙蔡州／綜合報導

台中一名黃姓人夫日前懷疑分居中的妻子小美有婚外情，遂私下詢問妻子的閨蜜，原本閨蜜不願意出賣好友，直到發現小美竟然背叛，才坦承一切並曝光兩人的對話紀錄，包含小美曾多次炫耀外遇對象，甚至曾帶兒子與小王在外過夜等訊息。新竹地院法官日前審理案情，判處小美與外遇對象須賠償黃男50萬元。

根據判決書指出，黃男2010年11月與小美結婚定居台中，婚後兩人育有2個孩子，夫妻感情原本相當穩定，直到2019年小美帶孩子到新竹置產，兩人分居後感情開始變調，2021年小美突然向他提出離婚，他眼見無法勸老婆回心轉意，又考量到兩人感情已相當冷淡，遂同意調解離婚。

黃男離婚後，覺得妻子可能是有婚外情，才會如此焦急要離婚，為了查證曾詢問小美閨蜜，起初閨蜜一直不願意透露任何消息，直到小美為了掩飾自己外遇，對外聲稱「是閨蜜與黃男有染」才導致兩人離婚，氣得閨蜜決定把與小美的Line對話紀錄公開自清，小美外遇的行為因此曝光。

人夫看了對話紀錄後氣炸了，決定向妻子與江姓小王提告，請求賠償精神慰撫金100萬元。人夫指出，他私下調查，發現妻子早在2019年就發生婚外情，當時妻子與小王都各自有婚姻家庭，沒想到兩人仍發展出不倫感情，妻子也於2020年4月開始，傳訊息向閨蜜坦承外遇。

對話紀錄顯示，小美曾私訊閨蜜說，「事實上，我們像男女朋友一樣」、「他讓我覺得我變成偶像劇的女主角」、「他很敢，我們無論去到哪他都牽著我都手」、「上個月他抱我，然後問我說，你會和我在一起多久，我腦袋一定有洞，我居然回答一輩子」、「他今天抱起我，還叫我腿盤在腰這樣接吻，也太偶像劇了」。

對話紀錄還顯示，江男2021年5月離婚後，小美就立刻告訴閨蜜，「男友離婚我想我勢必會離婚」、「他的個性怎麼可能讓我跟老黃過日子」、「還沒離婚都不准我跟老黃同房」，儘管閨蜜曾勸她回歸家庭，她卻回答「說實話，斷了他，也就斷了我很大的經濟」、「他是因為我真的很愛他，不是單單只有錢」等。

小美出庭辯稱，她與黃男感情不好，她曾拒絕行房，卻遭對方下藥性侵，兩人間有妨害性自主、聲請保護令、侵占等案件，雙方早已無法共同生活、無法再維持婚姻，她才會提出離婚訴訟，至於傳訊息給閨蜜的內容，只是想炫耀江男的魅力與財力，其實兩人之間並無逾矩行為。

閨蜜出庭則證稱，小美曾親口告訴她，曾帶孩子與江男一起到宜蘭玩，當時孩子還問江男，「叔叔你很色唉，你明明有老婆了，還交個小三，我真不懂你到底在想什麼」、「叔叔你昨天整晚沒回家，你老婆不會生氣嗎，他知道你帶小三出來玩嗎」，甚至自爆兩人做愛都不會進行避孕，像是戴保險套等。

新竹地院法官日前審理案情，根據黃男、閨蜜提供的Line對話紀錄、證詞及小美曾以書狀自述承認外遇，因此不採信小美證詞，認定小美在婚姻存續實，確實與江男有婚外情，審酌後判處小美與外遇對象須賠償黃男精神慰撫金50萬元，全案可上訴。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►爽玩日月潭！瑞居渡假飯店1泊1食、升等4人房才2680元

ET快訊
快訊／女童脫口「阿嬤一直躲在冰箱」　警上門驚見遺體冰藏5年
彰化「人蛇女首腦」被逮曝光！賣50台人赴柬埔寨
快訊／600萬東瀛戰神失控！撞上計程車毀容
全台粉絲來加油！「最美里長候選人」羞合照　爆紅後更想做一件事
「你妹妹就是出去賺錢賺太爽！」　屏警辱民記過+道歉
張善政公布競選團隊陣容　他一看名單直搖頭：差不多掰了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國小女童脫口「阿嬤一直躲在冰箱」　警上門驚見遺體冰藏5年

高雄男「連續砸店打人」無視保護令　家屬崩潰：更嚴重才肯處理嗎

彰化「人蛇女首腦」被逮曝光！賣50台人赴柬埔寨　每賣一人抽10萬

快訊／600萬東瀛戰神毀容了！閃郵務車撞計程車　車頭GT-R逃劫

「你妹妹就是出去賺錢賺太爽！」　屏警辱民記過+道歉

新竹警上門搜索3砸車惡煞　驚見「20歲女遭拘禁」準備賣去泰國

人妻外遇還帶兒子！熱吻小王喊「我像偶像劇女主角」　敗在閨蜜告狀

新北父子租屋竊電「挖礦」219萬度　判賠1426萬創下罕見天價

高雄監獄服刑！他9天醒來屁股都痛痛　看監視器畫面崩潰

快訊／2人已出境被轉賣！檢警抄查蛇窟拘3人口販子　救出5豬仔

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

51歲古天樂遭酸「臉僵成蠟像」　砸17.6億拍科幻片「票房差嘆氣」

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

喊加油邊吃補給站巧克力　網笑：還以為你在跑XD

快訊／國小女童脫口「阿嬤一直躲在冰箱」　警上門驚見遺體冰藏5年

高雄男「連續砸店打人」無視保護令　家屬崩潰：更嚴重才肯處理嗎

彰化「人蛇女首腦」被逮曝光！賣50台人赴柬埔寨　每賣一人抽10萬

快訊／600萬東瀛戰神毀容了！閃郵務車撞計程車　車頭GT-R逃劫

「你妹妹就是出去賺錢賺太爽！」　屏警辱民記過+道歉

新竹警上門搜索3砸車惡煞　驚見「20歲女遭拘禁」準備賣去泰國

人妻外遇還帶兒子！熱吻小王喊「我像偶像劇女主角」　敗在閨蜜告狀

新北父子租屋竊電「挖礦」219萬度　判賠1426萬創下罕見天價

高雄監獄服刑！他9天醒來屁股都痛痛　看監視器畫面崩潰

快訊／2人已出境被轉賣！檢警抄查蛇窟拘3人口販子　救出5豬仔

《閃電俠》伊薩米勒涉竊盜、誘拐、暴力道歉了！認正在接受心理治療

力挺「牆哥」　快艇主帥：沃爾是最棒補強！

搭上魔鬼鞦韆！男300公尺高「瞬間墜落」消失　影片曝光網嚇傻

紅牌罰出！利物浦30億新援怒了頭槌　對手直接倒地

開車遇危險事件「女性反應比男更快」！英研究：還較不信任自駕

快訊／國小女童脫口「阿嬤一直躲在冰箱」　警上門驚見遺體冰藏5年

瘦不下來？5個「日常小習慣」，幫你提升瘦身效率

高雄男「連續砸店打人」無視保護令　家屬崩潰：更嚴重才肯處理嗎

韓劇《美男堂》原作點擊破百萬！算命咖啡館顛覆結局　小說在台出版

卡達世足迎百萬球迷　監視器如天羅地網待命維安

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

社會熱門新聞

直擊！桃機一早飛東南亞櫃檯人潮爆滿

24歲男成豬仔傳訊：不要來！疑器官遭摘遺體照僅頸以上

打工仍有接電話！她「族語問候兒子」　對方卻沉默了

高雄監獄服刑！他9天醒來屁股都痛痛　看監視器畫面崩潰

台商KK園區500萬贖人失敗　下場活摘器官拋海

小孩失聯多年　高雄家長報警...又是柬埔寨

被囚每天工作17hrs　台男：張安樂救我回來

9台人被從柬埔寨救回！他竟稱：吃得比當兵好

慈濟出手了！台人困柬埔寨　救回2人

妹被騙赴柬暗示遭侵犯　哥報警竟遭辱：賺錢賺太爽

即／2人已出境被轉賣！檢警抄查蛇窟拘3人口販子

詐騙升級「開價百萬」　誘攝影團：幾人來

外送員被上銬跪地10分　！一個堅持讓帥警幫送餐

上銬外送員跪地畫面曝！堅持最後一單沒送

更多熱門

相關新聞

外遇者「有10大特質」！對你做出這4件事GG了

外遇者「有10大特質」！對你做出這4件事GG了

有鑑於男女性觀念逐漸開放，擁有「開放式關係」或多重性伴侶已非新鮮事。不過，若親密伴侶互有承諾或已婚，其中一方發生「出軌」行為往往難以被社會所接受。《Journal of Sex & Marital Therapy》研究指稱，伴侶的出軌行為與「4種情境」密切有關；壓力、酗酒等情境因素則可能為潛在因子。

人夫共編「線上Excel」　妻一鍵下載姦情日記成鐵證

人夫共編「線上Excel」　妻一鍵下載姦情日記成鐵證

機車偷裝GPS定位欲抓姦　人妻手法太差露餡

機車偷裝GPS定位欲抓姦　人妻手法太差露餡

人妻壞壞已婚同事「1年懷孕2次」！工程師夫綠炸

人妻壞壞已婚同事「1年懷孕2次」！工程師夫綠炸

人夫外遇喊「我老二贏所有人」　她辯遊戲遭打臉

人夫外遇喊「我老二贏所有人」　她辯遊戲遭打臉

關鍵字：

外遇小王

讀者迴響

熱門新聞

直擊！桃機一早飛東南亞櫃檯人潮爆滿

24歲男成豬仔傳訊：不要來！疑器官遭摘遺體照僅頸以上

柬緬泰幕後首腦爆是「女藝人老公」！背景超黑

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

打工仍有接電話！她「族語問候兒子」　對方卻沉默了

閨蜜「員工旅遊到柬埔寨」　求救文消失！PTT炸鍋

快訊／陳若儀突PO「緊握林志穎手」病床照！

高雄監獄服刑！他9天醒來屁股都痛痛　看監視器畫面崩潰

老公被爆是柬埔寨詐騙黑手！「知名偶像劇女星」2特徵曝光

柬埔寨女婿怒嗆豬仔「垃圾無能」：家人快笑死

身障男遭拐柬埔寨「慘被割腎凌虐」！大失血丟棄路邊

網軍氾濫　蝦皮禁賣「帶風向」商品

柬埔寨最新詐騙　在台成立公司「員工旅遊帶去」

最後一家「古早傳說」熄燈！1500萬傢俱開放選購　連魚都可認養

女大生全裸墜樓！男同學爆認了推人

更多

最夯影音

更多
帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻
搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面