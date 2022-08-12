人妻壞壞已婚同事！自爆「1年懷孕2次」…年收破百萬工程師夫綠炸

▲年收破百萬的園區工程師得知妻子外遇還2度懷孕，心碎向小王提告。（圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

記者戴若涵／新竹報導

新竹一名園區工程師2021年底透過小王老婆得知，妻子竟與男同事發生婚外情。事後妻子還坦承，曾多度與小王發生性行為，進而2度懷孕又墮胎，讓他心碎不已。小王原先答應以50萬元和解，事後卻又反悔，氣得人夫告上法庭。竹北簡易庭審理後，判小王應賠償人夫50萬元，可上訴。

擔任園區工程師、年收破百萬的人夫主張，已婚小王與妻子是同事關係，明知妻子已婚還有2個小孩，竟仍與妻子發展超過一年以上的婚外情。人夫表示，小王的老婆花花（化名）2021年間發現2人姦情，夫妻倆簽署和解書，並約定日後不能再有踰矩行為，不料，花花事後又發現2人藕斷絲連，這才將這段不倫戀告訴他。

人夫心碎指出，妻子坦承外遇長達一年多，多次與小王發生性行為，甚至2度懷孕後墮胎。在小王與花花簽立的切結書中也明確載明，小王曾與妻子外遇並發生性行為。

另外，人夫提出訴訟前曾委託律師與小王協商，他提出的和解金額為80萬元，小王在電話中則向律師表達願意以50萬元和解，但小王事後卻反悔，在法院調解程序進行時，改口稱僅同意賠償10萬元，相當沒有誠意，讓他決定提告求償50萬元。

▲人妻向丈夫坦承，曾多次與小王發生性行為。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

擔任工程師的小王則不否認侵害人夫配偶權。他表示，自己確實是做錯了，當時與律師通話精神狀況不是很好，雖然有答應賠償50萬元，但後續有說金額要再談一下，所以這個金額是他思慮不周的回覆，請求法官駁回超出30萬元的部分。

竹北簡易庭審酌雙方身分、社會地位、財產狀況等狀況，又有對話紀錄佐證這段不倫戀，小王也自承曾同意以50萬元和解，判小王應賠償人夫50萬元，全案仍可上訴。