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人夫偷吃女同事共編「線上Excel」　妻一鍵下載姦情日記成鐵證

▲偷情,情侶,感情,兩性,顯圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一人夫偷吃女同事，和小三以共同編輯Excel線上試算表的方式聯絡，姦情曝光後，Excel表卻反成妻子提告鐵證。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北一人夫偷吃女同事，因怕妻子發現，和小三以共同編輯Excel線上試算表的方式聯絡，表格裡詳細記錄2人的交往點滴，以及小三懷孕、墮胎的過程，想不到姦情曝光後，Excel表反成偷情鐵證，被妻子拿上法院向小三求償300萬，經士林地院審裡，認為小三侵害配偶權，判她要賠65萬，全案還可上訴。

妻子指控，丈夫阿鴻(化名)每天晚上都說要出門「運動」，去年5月17日她在阿鴻的運動腰包中翻到一串住家鑰匙，經不斷追問，阿鴻坦承這是小三家的鑰匙，且他婚外情已長達5年。

原來，阿鴻與小三因任職同公司，家又住的近而熟識，2016年2月交往後，為了怕妻子發現，2人以共同編輯Excel線上試算表的方式聯絡，上面記錄著小三為阿鴻懷孕墮胎、和阿鴻同居共眠的過程，小三不僅以「老公」稱呼阿鴻，還要他在母親節時拋下妻子，和她共度節日，並多次要求他離婚，讓妻子看了怒火中燒，提告向小三求償300萬元。

全案審理時，小三承認和阿鴻交往，但辯稱交往期間並未「頻繁」發生性行為，也沒有懷孕、同居之事，那是妻子自己在表格中添註的內容。小三認為，妻子早知婚姻關係生變，卻一再縱容丈夫不忠，還對她求償300萬金額實在過高，請求阿鴻也應共同承擔賠償責任。

法官審閱Excel表上的訊息，顯示阿鴻與小三互稱「老婆」、「老公」，並多次提及「滾滾」、「色色」、「娶我」、「你大可選擇不回去」等語，2016年8月小三懷孕，小三還問阿鴻「老公，我們的第一個娃你會想叫他啥呢？」，且到診所墮胎前仍表示「對於能夠有我們愛的結晶這件事，我是真的真的很開心」。

2017年妻子懷疑阿鴻與人有曖昧，阿鴻也不斷向小三承諾「我會撐住的，不擔心，也不會讓妳曝光的」、「很愛妳老婆」等語。此外，2人還一起拍攝親密依偎、頭靠頭、勾手、親吻臉頰的照片，小三手上還帶著2人一起挑選的定情戒。

法官審酌小三與阿鴻之間，不正常的交往關係長達5年，且頻繁見面又曾發生性行為，已嚴重侵害妻子的配偶權，判小三應賠償65萬元，全案還可上訴。

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