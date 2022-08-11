「你只有大老二贏我」小三傳訊人夫　辯撲克牌遊戲遭打臉

▲台中一名人妻發現丈夫外遇女同事，2人不但情話綿綿互訴情意，老公還驕傲對女同事喊「我老二贏所有人」，讓她氣炸怒告 。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pexels）



記者林冠吟／台中報導

台中一名人妻2018年和老公結婚後，意外在去年9月發現老公收到一名張姓女子寄送的情人節卡片，直言「希望我們能再過一百個情人節」，老公和張女2人不但互傳曖昧簡訊，老公更還直接向張女表示，「我老二贏所有人」等語，讓人妻氣炸，怒對張姓小三提告求償50萬元。台中簡易庭審理後，判小三須賠償人妻10萬元。

判決書指出，台中一名人妻在2018年2月22日，一個號稱最有愛的日子下互訂終生，2人婚後也育有1女，未料儘管2人在最有愛的日子結婚，但去年卻被人妻發現老公竟外遇公司女同事。

人妻淚控，她先是在去年3月發現老公和張姓女同事互傳曖昧簡訊，2人在訊息中互相訴說愛意，還互比到底誰愛對方多一點。女同事向老公表示，「我才愛你多，承認吧，你只有大老二贏我」；老公則不甘示弱的表示，「我老二贏所有人」。而張女竟還追問老公，「你們今天去哪裡玩？」、「不會睡一起喔」，老公則回以，「不會」，張女則繼續追問，「以後你跟我也要一個睡一個床？」，老公再甜回，「你永遠是例外」。

然而不僅僅是這樣，人妻更發現張女寄給老公的情人節卡片，上面更直言，「我不需要多好的東西，但只要是你，什麼都喜歡...希望我們能再過一百個情人節」等語，讓她氣炸，怒對張女提告求償50萬元。

庭審時，張女則向法官辯稱，2人對話中所指的「大老二」是指撲克牌遊戲，並非是露骨內容，強調自己並無侵害人妻的配偶權，且通姦以除罪化，主張人妻無權求償。

台中簡易庭審酌2人對話內容後，認為2人情話綿綿，對話中不但出現大量愛你等字句，人妻老公還傳送親吻貼圖給張女，張女更甜回，「我還是愛你」，並在情人節寫卡片給人妻老公表示，「我很幸運，能夠遇見你」，並有明確署名等情形。

而人妻發現老公外遇後，也和張女對質，張女不但未否認有介入人妻家庭，還坦承她和人妻老公在她生日時開始互相曖昧，並有進而向人妻道歉等情形。從上所述，讓法官認為張女侵害人妻配偶權屬實，衡量張女智識與經濟能力後，判張女須賠償人妻10萬元為適當。全案仍可上訴。