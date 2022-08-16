快訊／2人已出境被轉賣！檢警抄查蛇窟拘3人口販子　救出5豬仔

▲彰化地檢署。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地檢署日前接獲警方通報有民眾遭人蛇集團，在臉書「偏門工作」社團以高薪利誘前往柬埔寨等地，出國後遭扣押護照從事詐騙或不法工作、限制人身自由或繳納贖金才能返國， 3名犯嫌昨日前往桃園機場前被檢警逮捕，已知該不法集團自今年6月間至今，已成功誘騙2人出國，另5人則因檢警即時查獲犯嫌而尚未出境。

彰化地檢指出，經指派檢察官陳顗安指揮警政署刑事局偵查第六大隊(第三隊)、桃園市政府警察局刑警大隊、桃園市政府警察局桃園分局、台中市政府警察局刑警大隊、台中市政府警察局大雅分局、雲林縣警察局刑警大隊、雲林縣警察局北港分局及內政部移民署彰化專勤隊等單位共組專案小組迅速擴大偵辦。

經專案小組經跟監蒐證，隨即鎖定該不法集團之成員，於8月15日拘提3名犯嫌到案，同時搜索其等住處查扣相關證物，並即時攔阻遭誘騙之多名被害人出國。經深入調查後發現，該集團係先利用「臉書偏門工作社團」，刊登出國從事打字、文書處理合法工作，月薪10萬元起跳，而且不只是去柬埔寨等落後國家，還有前往進步國家。

人蛇集團以此方式利誘被害人上當後，由集團成員接送遭誘騙被害人到某一定點旅館住宿，等待辦理護照及簽證完畢，再載送他們至桃園國際機場搭機出境，過程中均由集團成員陪同監控被害人。據了解，這2名已遭誘騙出國的被害家屬，均報案求援，其中有一人已逃回國內。

檢方訊後認為，張女（41歲）、林男（30歲）與陳男（28歲）均涉嫌刑法《意圖營利詐騙使人出國及違反人口販運防制法》、《組織犯罪條例》等罪嫌，其中張女及林男有滅證及勾串共犯及證人之虞，於今日晚間向法院聲請羈押禁見，另陳男以2萬元交保並限制住居。