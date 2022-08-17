▲航警局人員在桃園機場進行防詐騙宣導。（圖／記者游宗樺攝）

記者皮心瑀／台北報導

近來頻傳台人遭誘騙至柬埔寨等東南亞國家，淪為豬仔，引發關注。國民黨立委鄭麗文痛批，新南向政策至今總共花了公帑250億元，但是與東南亞國家建立經貿交流的績效卻始終沒有看到，「還是說讓國人在海外受苦受難、到現在貿易還是靠中國大陸保台，就是這6年的成績？」

根據鄭麗文說，根據NGO救援組織數據顯示，約有2千至 5千位台灣人遭到販運，而受騙的受害者大多是經濟上較弱勢的族群，但是各地警察機關受理因前往柬埔寨而失蹤的報案人口卻僅有300百多人，所以遍及各東南亞國家的受害者人數到底有多少？事件延燒近一個月，蔡政府為什麼還沒掌握確切的數字？

另外，鄭麗文批評，國內青年的失業率在110年來到近5年最高，蔡政府口口聲聲說台灣經濟20年來最好，年輕人卻選擇鋌而走險到海外尋求就業機會，淪為人口販運公司的豬仔，「蔡政府的美夢泡泡該破了吧？ 」

鄭麗文呼籲，縱使現在台灣面臨外交困境，且兩岸關係不明朗，政府也應以保護人民權益及人身安全為優先，想盡辦法盡速展開跨國救援機制因應，調派充足的人力至駐胡志明市辦事處支援，別再忙著接待一團又一團的貴賓。