柬埔寨案「一頭羊可剝兩層皮」　揭詐騙布局：神也是他、鬼也是他

▲航警局人員在桃園機場進行防詐騙宣導。（圖／記者游宗樺攝）

記者皮心瑀／台北報導

台人遭誘騙至柬埔寨等東南亞國家淪為豬仔事件頻傳，社民黨籍北市議員苗博雅表示，當地的問題其實是中國大陸結合台灣黑幫，販運台灣人，綁架到緬甸、柬埔寨的人口販運一條龍，跨國詐騙犯罪集團背後多有黑社會勢力，協助救援也可能是「一頭羊剝兩層皮」，對解決整體問題並無幫助。

苗博雅指出，關於柬埔寨海外工作詐騙，有5件需要知道的事，首先，這不只是騙錢的詐騙，而是非常嚴重的「跨國人口販運」。黑幫組織犯罪把人騙出國控制，當成商品販賣，強迫勞動，毆打、虐待、勒贖、性侵，甚至強摘器官，惡性重大不亞於跨國販毒，不能當成一般詐騙處理。

第二，苗博雅說，緬甸、柬埔寨的人口販運，背後是中國大陸黑幫勢力，串連東南亞黑幫，組織成跨國販運網絡，原本是只是販運「自己人」，但近兩年因疫情影響，中國大陸黑幫缺少詐騙與被騙人力，開始把腦筋動到其他會說華語的地方。

第三，苗博雅表示，人口販運因跨國黑幫而起，再由黑社會救援其實是「擄人的喊救人」。黑道先收一次人口販運的獲利，再收一次贖金，還讓受害者感激感恩五體投地，被賣了還幫忙數鈔票。神也是他、鬼也是他，「黑幫私了」擋住政府介入解決的途徑，反而會讓人口販運更加猖狂。

第四，苗博雅說，任何人都可能成為綁架、勒贖的受害者。台灣近期開始成為人口販運的輸出國，一旦跨國黑道組織認為臺灣政府無力打擊跨國犯罪集團，那就會從「拐騙」升級為「綁架」。若情況惡化，國人前往東南亞旅遊時，都有可能成為跨國人蛇鎖定綁架強擄的目標，嚴重影響國人在外安全。若情況惡化，甚至不出國都有風險，為了防止情況惡化，必須支持政府投入資源，從源頭開始打擊。

最後，苗博雅提到，政府具體的作為其實不只有機場舉牌。今年5月開始，檢警在全台聯合展開數波搜索，已收押多名涉嫌人口販運的黑幫份子，破獲多起與幫派相關的人口販運案件。警政署、移民署、外交部，透過跨國警政合作，正陸續救援國人回國，並破獲犯罪集團。日前從泰國成功救回8人，逮捕1名人蛇集團成員。政府也已成立「即時通報聯合攔阻機制」，接到民眾報案人口販運事件，必須1小時內通報，以掌握在人出國前的勸阻機會。即使是被某些人嘲諷無用的「機場舉牌」，從7月到現在，也已經成功勸阻27人取消出國，節省救援27人的後續社會成本。

苗博雅也批評，提不出更好方式的人，就別再用政治口水打擊警方士氣。跨國救援本來就很困難，柬埔寨又因「一中原則」拒絕台灣設代表處，拒絕正式與台灣官方交涉，更是難上加難。罪犯不分顏色，受害者也不分顏色。打擊跨國擄人勒贖集團，不應成為政治操作的籌碼。