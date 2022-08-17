僅1人負責柬埔寨案「忙到臉有蜂窩性組織炎」　外交部駁：共6人營救

▲航警局人員在桃園機場進行防詐騙宣導。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨立委洪孟楷與鄭正鈐、吳斯懷15日以國會外交名義前往柬埔寨，盼能協助救援當地受詐台灣人。洪孟楷透露，負責處理詐騙救援問題的只有一位年約30歲的女姓外交人員，「她辛苦到臉上受傷後一直無法復原，已經擴散到蜂窩性組織炎」。對此，外交部澄清，相關案件跨部會共有6人協助營救。

外交部指出，急難救助是外交部及駐外各館處重要經常性業務之一，駐外館處設有「緊急聯絡專線電話」，由包全館人員輪流執機（包括相關部會派駐合署辦公者），以即時回應及協助旅外民眾遭遇的急難事件，此機制已行之有年、運作良好。

外交部表示，為因應近期大幅增加的柬埔寨求職受害案件，外交部已於5月電請兼轄柬埔寨業務的駐胡志明市辦事處成立「柬埔寨緊急救援專案小組」，由胡志明辦事處處長帶領外交部及警政、調查與移民單位等6位同仁，統籌協助營救民眾受困柬埔寨相關事宜。

外交部說明，亞太司長周民淦應邀出席立法院國民黨團「國際人口販運記者會」時，曾向與會委員說明辦事處專案小組的組成及運作情形。未來外交部將視該專案小組實際救援需要，隨時調整人力，提升駐處急難救助能量，同時強化與柬埔寨的警政、司法單位聯繫。

外交部也呼籲，如果民眾有意前往東南亞地區工作，務必先查明擬任職公司在當地是否經過合法登記，其產業類別是否符合當地法令，並審慎評估工作內容與屬性，注意契約內容，且務必循合理合法、正常管道申請入境，切勿輕信不實網路招募廣告，以免觸法，甚至危及人身安全。

另外，外交部表示，在通報個案前，請備妥受害者護照或身分證件資料、在柬埔寨的聯絡方式、被詐騙情況及遭遇限制人身自由地點等資訊，以利外交部及有關單位進行處理。