24歲男一句「別來柬埔寨」！遺體照剩頸以上…家屬悲痛沒錢運骨灰

記者陳崑福、莊智勝／屏東報導

柬埔寨詐騙風波越演越烈，不少國人出國淘金慘淪「豬仔」被凌虐、活摘器官，引起社會關注。立委伍麗華昨(16日)表示，日前接獲陳情，一名24歲男子赴柬打工，卻被詐騙集團逼迫招募國人，該男疑似良心不安，在招募訊息中寫下「希望不要來柬埔寨」，隨後於1日身亡，家屬只見到死者頸部以上的遺照，懷疑是被摘除器官死亡；更令家屬悲痛的是，死者家境清貧，連骨灰運返台灣的費用都無法支付，目前還在籌措中。

▲原住民立委伍麗華表示，日前接獲民眾陳情，一名24歲花蓮男去柬埔寨打工卻身亡。（圖／記者陳崑福翻攝）

據了解，死者是一名花蓮原住民，24歲男性，6月前往柬埔寨打工，7月間家人發現情況不對勁，死者被人蛇集團控制，要招攬台灣人到柬埔寨工作，透過死者招攬同學的對話得知，死者疑似良心不安，還寫了一句「希望你不要來」。

死者家屬5日得知消息，家人早已於1日身亡，對方先是稱死者是喝下毒酒才會逝世，一下又說是吸毒過量，加上家屬又只看到死者「頸部以上」的照片，懷疑死者是被摘除器官慘死，但遺體已在當地火化，無從得知確切死因，令家屬心碎不已。更令家屬悲痛的是，現在就連骨灰運返台灣的費用都付不出來，只能四處向親友借錢，盼能讓孩子回家。

伍麗華呼籲社會大眾，「千萬不要認為這是貪念欲望的問題，也不要認為這是願打願挨的詐騙，這是『組織型犯罪』，這是人口販運，這是強迫奴役，利用被害人的FB、IG帳號騙更多親友過來，這種私下通訊傳播的誘騙方式，不只讓人信服，外界難以得知阻擋。不要訕笑嘲諷，任何人都有可能掉進這樣的陷阱，然後面臨電擊、毆打、性侵、販賣器官，甚至死亡。」

▼伍麗華發文。（圖／翻攝自Facebook／伍麗華）

