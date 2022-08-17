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社會 社會焦點 保障人權

「同為台灣人能坐視不救嗎？」　柬埔寨贖人公定價2萬美金

記者黃翊婷／綜合報導

台人赴柬埔寨工作遇詐慘遭囚禁、虐待，部分台商早在1個月前就曾發函外交部及內政部，希望政府出手協助。一名在柬埔寨金邊經商的張姓台商表示，西港經濟特區連在當地多年的台商都不太敢冒險進去做生意，但事件爆發之後，台商圈確實有人收到親友委託救人，同樣是台灣人，怎麼坐視不救，根據最新打聽到的消息，現在家屬想要贖人，公定價為2萬美金（約新台幣60萬元）。

▲▼囚禁，手銬，監禁，受刑人，監獄，刑求。（圖／視覺中國）

▲台商透露現在贖人的公定價是2萬美金。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

國民黨立委洪孟楷、鄭正鈐、吳斯懷15日以國會外交名義前往柬埔寨，希望能協助救援當地受詐的台灣人。洪孟楷16日下午透過臉書表示，在柬埔寨持續與當地台商及相關單位交流意見，台商分析，過去大半年有3大高風險指標值得特別注意，若符合就很有可能是高風險受詐騙族群，分別為單程機票、落地簽證、新領護照，如果國人出國前符合上述3點，95％就是超高風險族群；而且台商早在7月21日就已經正式發函給外交部及內政部，針對柬埔寨台人層出不窮的被詐騙問題，要求增加員額及相關經費來做妥適辦理，但至今仍沒有下文。

此外，近期網路上也有許多關於柬埔寨詐騙案的消息。根據《自由時報》報導，在柬埔寨經商多年的張姓台商表示，西港經濟特區別說是當地人，連在地經營多年的台商也不太敢冒險進去做生意，後來傳出台人被困西港，甚至遭摘器官，台商圈確實有人收到親友委託救人，「一樣是台灣人，能坐視不救嗎？」經過管道向在西港當仲介的中國人打聽，目前贖人的公定價為每人2萬美金，已知至少有10名以上的台人脫困。

桃園機場東南亞報到櫃檯人潮減少。柬埔寨、泰國、緬甸、海外詐騙、人蛇集團。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方在機場舉牌，提醒國人勿被「海外高薪」詐騙。（圖／記者游宗樺攝）

外交部也呼籲，如果國人有意前往東南亞地區工作，請務必先查明該公司在當地是否經過合法登記，其產業類別是否符合當地法令，並審慎評估工作內容與屬性，注意契約內容，務必循合理合法、正常管道申請入境，切勿輕信不實網路招募廣告，以免觸法，甚至危及人身安全。

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