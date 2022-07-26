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新北騎士遭YouBike正妹超車！低頭看儀表版傻眼：我騎70了捏

▲▼YouBike正妹超車。（圖／翻攝YouTube）

▲YouBike正妹超車機車騎士。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

記者柯振中／綜合報導

一名騎士日前騎機車行經新北二重疏洪道，準備過彎時突然被騎著YouBike的正妹超車，讓他瞬間傻眼，明明時速已高達70仍追不到。而影片曝光後，也讓網友直呼「過得去就是故事，過不去就是事故」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享一段影片，內容為行車紀錄器的畫面，當時騎士行經二重疏洪道，沒想到左側突然冒出一名頭戴安全帽、騎著YouBike的正妹，瞬間超了車。

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▲▼YouBike正妹超車。（圖／翻攝YouTube）

▲▼原來，YouBike正妹背後有人幫忙踢車。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

▲▼YouBike正妹超車。（圖／翻攝YouTube）

離奇的畫面讓騎士看傻眼，明明時速已經70公里，卻還是輸給腳踏車。不過，再仔細看一下，原來是有另一名機車騎士踩在YouBike的後擋泥板上，幫正妹「踢車」。

恐怖的影片曝光，網友們看傻直呼，「讓沒有駕照的朋友體驗一下追風的暢快」、「騎Ubike還有戴安全帽，安全觀念給滿分」、「這過彎屬實很猛」、「真是太棒了，以前學長姐就這樣雷殘的，超慘的那種」、「過得去就是故事，過不去就是事故」、「快農曆七月，都騎七十了，突然看到腳踏車真的會嚇一跳。」

此外，也有網友表示，這種行為可能觸犯法律，如果被抓到，可能要吞下萬元罰單，且如果不小心發生意外，可能會受到嚴重傷害，還是別這麼做比較好。

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