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社會 社會焦點 保障人權

詐團成員女友也遭性侵！家人花3萬美元贖回　「豬仔」最新代號曝

▲▼ 砲哥 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲徵信業者「砲哥」指出，詐騙集團成員女友赴柬埔寨賺錢，慘遭性侵。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

近日瘋傳台人抱「淘金夢」遠赴柬埔寨，慘淪「豬仔」遭虐，更有器官被摘！徵信業者砲哥爆料，因台灣媒體大肆報導，人蛇集團「滾動式調整」現在不稱被人口販賣為「豬仔」，而以「老師、學生」改代稱；甚至有詐騙集團成員的女友赴柬埔寨賺錢，慘遭性侵，其家人以3萬美金代價才成功將人贖回。

砲哥受訪表示，「詐騙集團都是滾動式調整」，縱使現在跟你說「走走走帶你去柬埔寨玩，嚇都嚇死」，加上媒體大肆報導，目前他們已不把「淘金人奴」稱豬仔，而是改為「學生」代稱，詐團成員則稱「老師」。

「詐騙集團成員女友也成被害者！」砲哥說接觸到某個案為詐騙集團成員，該名成員被老闆說服做博弈客服，結果竟是到當地機場接「學生」，過了2、3個月他介紹女友到柬埔寨西港一起賺錢，結果女友竟被抓去性侵，甚至一度失聯，她的家人以3萬美元（約台幣89萬9904元）贖人，才平安返國。

砲哥更透露，柬埔寨當地有各方黑道插旗，但他循線去問「大哥們」，大哥們都表示「沒從事這行業」；他猜測，恐怕是各幫派自成一格，但事實是如何也不得而知，至於最早到柬埔寨深耕的幫派，聽說是天道盟而非竹聯幫。

▲航警局人員在桃園機場進行防詐騙宣導。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲詐騙集團有成員的女友也到柬埔寨掏金，結果慘遭性侵。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

砲哥日前上節目指稱台灣某女星老公就是柬緬泰人口販賣的幕後大黑手，過去也曾上過新聞版面，現在在當地生意做得風生水起，是所謂的「大桶仔」（大規模集團首腦）。

他表示，該名女星年約40歲左右，年輕時拍過多部膾炙人口的偶像劇、校園喜劇，出道逾20年。她的老公因小時候在泰國念過書，加上疑有親戚在泰，在泰國從事詐騙得心應手，現更以虛擬貨幣幫同業洗錢，賺取高暴利，已是當地詐騙「翹楚」。

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