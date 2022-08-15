出外人「止餓0.3」！衰男花1400找短褲妹排毒　慘遇正港老司機

記者林悅／台南報導

台南市警二分局針對轄內特種場所持續探訪稽查，於14日再度主動出擊，在中西區湖美街1家美學活氧會館查獲1對男女正在進行半套性交易，並將現場櫃臺管理者、顧客及服務小姐帶回調查，全案依妨害風化罪嫌及社會秩序維護法送辦，有效斬斷「色情連結」。

▲台南市警二分局主動出擊，在中西區湖美街1家美學活氧會館查獲1對男女正在進行半套性交易，並將現場櫃臺管理者、顧客及服務小姐帶回偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國內疫情雖有趨緩，但仍為大家所關注及全力防制，市長黃偉哲為避免及斬斷傳播破口，持續要求警察機關針對八大行業加強稽查及不法取締。

二分局行政組日前探訪獲報，在湖美街1家美學活氧會館疑以「掛羊頭，賣狗肉」方式，藉精油按摩、活氧美學養生等名義違法從事色情性交易。警方連日派員探訪，於14日下午5時許在現場埋伏時，發現有1名顧客先在店家外來回徘徊後進入消費，在30分鐘後警方即對該名神情緊張的男子實施攔檢，當場查知他剛與美學館內之楊姓女美容師，做完俗稱0.3套之色情性交易，而所謂的0.3，即全程小姐不脫衣服，只幫男客按摩或精油推拿舒壓，打飛機，不口交，直到男客高潮。

警方調查，該店33歲陳姓負責人及31歲許姓女櫃臺人員，以每小時1400元媒介服務生與客人從事性交易服務，並每次抽取600元之媒介費用，且周邊並裝設多支監視鏡頭，以規避警方之査緝。警方也發現，該店門面雖標榜活氧美學養生，且門面擺放有多款精油美妝用品，標榜提供去角質、油壓熱敷等服務，如非警方深入探查破獲，從外觀很難查知其有從事性交易之犯行。

警方於現場共查扣現場色情營業監視器鏡頭及帳冊等證物，陳姓負責人及許姓女櫃檯依妨害風化罪嫌移送偵辦；另29歲楊姓女服務生與26歲李姓男顧客，依社會秩序維護法裁處重罰。二分局表示，防疫工作為當前大家最為關心及注意，任何人都應避免不當之接觸並提高防疫警覺，警方也將持續針對轄內特定行業等高風險場所，加強臨檢及防疫稽查工作，全力防杜色情交易成為疫情散播途徑，全力守護市民健康及為護善良風氣。