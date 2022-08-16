中國對台祭多元「超限戰」　民眾黨團籲政府展開「金融漢光演習」

▲台灣民眾黨團舉行「兩岸情勢緊張，金融兵推刻不容緩」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

隨著台海情勢升溫，中國對台祭出多元「超限戰」，不少台灣網站被駭客入侵，兩大行庫也遭DDoS攻擊。對此，民眾黨立法院黨團今（16四）召開記者會，呼籲政府盡早展開「金融漢光演習」，加強資安監控及金融穩定機制，針對各類情況進行兵推，避免金融體系受衝擊。

民眾黨團幹事長張其祿指出，中國超限戰包含攻擊總統府與國防部網站、台鐵及超商顯示系統異常等，以外交、經貿、科技與金融等領域的打壓已經展開，8月9日起台銀、兆豐銀兩大銀行遭DDoS攻擊整整一週，各界擔憂一旦駭客入侵銀行資安系統，恐危及客戶存款，因此金融機構必須加強資安監控，進行「金融兵推」加強資安防護，也要即刻優化金融監理機制；在現今金融與資訊科技幾乎綁定之架構下，相關機關務必要正視此「灰犀牛」危機。

張其祿指出，中研院「台灣貨幣金融改革政策建議書」指出，台灣的經濟奇蹟已經消失20年，等於是「台灣失落的20年」，近年因疫情、貿易戰等衝擊，金融業受到嚴峻挑戰，台灣卻缺乏前瞻性方案，長期低利率和低匯率政策，將導致產業發展不平衡及民眾所得、財富分配不均，可能助長房價上漲，進一步導致產業轉型不足、經濟成長緩慢與實質薪資停滯。

張其祿也指，主計總處公布110年家庭收支調查結果，每戶可支配所得差距倍數擴大至6.15倍創十年來最大紀錄，年輕人失業率也創新高，更是近期許多年輕人被高薪誘騙到柬埔寨等國之遠因。縱使過去低利率非台灣僅有現象，但考慮美國現今已調整路線下，中央銀行仍要對中研院報告之建議向國人有所解釋及澄清，並思考是否調整貨幣政策以改善結構性經濟問題。

張其祿強調，面對可能的金融攻擊迫在眉睫，也請金管會與央行採納意見，優先進行針對台海危機之沙盤推演、「金融漢光演習」規畫，對國人說明「有何準備及SOP？」，以安定民心。

民眾黨團總召邱臣遠邱臣遠表示，台海危機上升，資安、股市、匯市、經濟都應做最壞的打算，我國資安人才未有效整合，將成最大隱憂，而國安基金僅有5000億規模，能否應付重大事件造成的股市大跌，需要兵推檢驗。台灣去年對中國出口總金額約2500億美金，佔我國出口總額比率高達42％，若中國片面停止ECFA，台灣企業將喪失競爭優勢，政府應積極了解台商困境，並協助轉投資其他市場。

邱臣遠指出，調查局2020年曾揭露，中國駭客組織長期滲透國內政府機關，並透過中國製造或組裝的資訊設備與應用程式，控制連網設備竊取機敏資訊和民眾個資，但相關單位卻沒有警覺。例如之前還有台電員工使用中國製無人機，進行全台高壓電塔、水庫邊坡巡檢，無形中增加中國掌握台灣輸電網、水庫等關鍵設施的風險。

邱臣遠表示，中國國家級駭客組織「APT10」已多次犯台，去年11月造成6家證券商有及一家期貨商受害，民眾在後台系統「被下單」買進港股；今年2月又再一次發動攻擊，來源IP位於香港，因此政府應全面清查政府機關設備，一律禁用「中國製造、組裝具連網功能」的資通產品。

民眾黨團認為，資安危機牽動金融市場，金融兵推及整體聯防刻不容緩，面對潛在的金融攻擊，財經部會及國安部門應合作操演「金融漢光演習」，同時有效整合資安人才，納入國家網路安全體系中發揮長才，優化金融監理及穩定機制，鞏固國家安全。