論文風波未歇！他發扇子酸林智堅死不認錯　「意外很搶手」

▲民眾黨議員參選人張清俊。（圖／張清俊提供）



政治中心／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅9日遭台大認定論文抄襲，撤銷碩士學位，對此，民眾黨議員參選人張清俊也製作「微臣知罪」的創意扇子，作為選舉文宣小物，諷刺林智堅死不認錯，張表示，這款扇子相當搶手，而林智堅毫無反省能力，持續用謊言保護自己的完美人設，已經造成選民的反感。

張清俊表示，他一共製做了三款創意扇子，分別是「微臣知罪」、「怪怪的」、「粗暴言論duck不必」，其中微臣知罪版本，放上他自己的台大論文QRcode連結，供民眾掃描觀看，他認為自己的論文雖然不完美，但都是親手寫的，勇於讓選民來檢驗，他也批評林智堅毫無反省能力，持續用謊言保護自己的完美人設，已經造成選民的反感。

張清俊說，他最近才開始發這三款創意扇，讓他很意外的是，居然是「微臣知罪」最搶手，詢問度也最高，拿到的民眾也都會心一笑，不少民眾議論此事，都認為林智堅已經失去六都市長參選人的格局，畢竟要在台大跟民進黨之間選一個公平公正的單位，多數人會選擇台大，「但林智堅砲打台大、埋怨恩師陳明通，還批評他的抄襲對象余正煌，種種行徑令人看了搖頭。」

張清俊表示，從他跑基層收到的回饋來看，林智堅抄襲風波的效應正在擴散，相信這款「微臣知罪」扇子很快會被索取一空，而他另外一款是選用柯文哲的政壇金句「怪怪的」最受年輕選民的青睞，第三款是「粗暴言論duck不必」則是百搭經典款式，選民拿到不只覺得有趣，而且「好用」。