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獨／蔡壁如牽線！柯文哲再向國民黨挖角　「國旗女孩」任民眾黨發言人

▲▼民眾黨發言人張宇彤。（圖／張宇彤提供）

▲民眾黨發言人張宇彤。（圖／張宇彤提供）

記者袁茵、陳家祥／台北報導

面對年底九合一選戰將至，民眾黨再成功向國民黨挖角，先前未獲國民黨徵召參選台南市第一選區市議員的「國旗女孩」張宇彤，15日上午悄悄轉赴民眾黨，並且擔任黨發言人職位。張宇彤15日下午證實，自己因緣際會獲得立委蔡壁如邀請，加入民眾黨擔任發言人職位，未來將再處理同時擁有國民黨籍問題。

張宇彤畢業於國立中正大學，曾參加世界旅遊小姐選美獲得不錯的成績，還做過旅遊節目主持人、擔任台南市文化大使，2020年台南市舉辦「2020國慶焰火」時，她還帶著9名正妹，穿上自己設計的國旗造型比基尼泳裝現身四鯤鯓沙灘淨灘，因而被封為「國旗女孩」。

▲▼「國旗女孩」民眾黨發言人張宇彤。（圖／翻攝自張宇彤IG travelhostsmiley）

▲張宇彤因穿著國旗造型比基尼，被封為「國旗女孩」。（圖／翻攝自張宇彤IG travelhostsmiley）

張宇彤曾於今年6月中旬公開表示，有意代表國民黨參選台南市議員，並獲得同黨市議員蔡育輝支持推薦；但國民黨台南市黨部最終選擇徵召資深媒體人姚正玉，因此張宇彤態度轉為低調，日前僅語帶保留地在臉書發表「蹲，是為了跳更高」等言論。

據了解，張宇彤在民眾黨立委蔡壁如的牽線下，近期悄悄加入民眾黨，並且於8月15日正式上工，擔任民眾黨發言人一職，分擔另外2位同時參選市議員的發言人楊寶楨、張清俊工作，成為除了前2者和徐千晴、盧冠妃之外的第5位發言人。

張宇彤15日下午接受《東森新媒體ETtoday》電訪時證實，約2個月前因緣際會與民眾黨台南市黨部主委林晏良接觸，並轉介給蔡壁如，初步聊過後，蔡壁如便邀請她加入民眾黨擔任發言人職位，自己考慮約一週後正式回覆，原本預計7月底、8月初到職，但因確診而延至今，並於15日正式上工。

針對黨籍部分，張宇彤指出，自己約於2021年10月加入國民黨，但因現在擔任民眾黨發言人，不適合同時擁有其他黨籍，未來會再做處理；自己長年來重視環境永續議題，十幾年來積極參與公共事務，認為自己是認同理念才願意投入，所以對於換黨籍一事感到坦然。

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