遭列「台獨頑固份子」制裁　蔡其昌：不接受恐嚇！

▲民進黨台中市長參選人蔡其昌。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

中國大陸國台辦16日宣布最新「台獨頑固分子」清單，包括駐美代表蕭美琴、國安會秘書長顧立雄、民進黨台中市長參選人蔡其昌、民進黨團總召柯建銘、民進黨副秘書長林飛帆、時代力量黨主席陳椒華、立委王定宇等人。對此，蔡其昌表示，「被列為中國制裁黑名單也絕對不妥協，更以身為台灣人為榮！」

蔡其昌16日透過臉書表示，自己與總統蔡英文一樣，主張兩岸在對等、尊嚴情況之下維持理性對話與交流，但中國大陸卻選擇以軍演、武力恫嚇方式威脅台灣人民，「任何一個台灣人民，包含我與蔡總統在內都不會接受這種恐嚇的行為。」

蔡其昌說，如果代表中華民國立法院接見美國眾議院議長裴洛西，就會被中國大陸列為台獨黑名單制裁，那他絕對不會妥協，更以身為台灣人為榮；如果制止中國國民黨夏立言帶著台中市政府國際事務委員身分，在中國大陸對台軍演期間赴陸，就會被列黑名單制裁，自己也絕不妥協，會以捍衛台中市民尊嚴為優先。

面對被列入中共制裁名單，蔡其昌進一步強調，無論在立法院或台中市，他都會堅定立場，全力捍衛、保護國家與城市

對於中共列出「台獨頑固分子」清單，外交部發言人歐江安表示，中方反應過度、藉故製造危機，其脅迫台灣行徑是造成兩岸關係惡化的主要因素。台灣是民主法治國家，並非中國所能干預，更不接受專制威權體制的恐嚇威脅，我國與其他國家往來，中國無權置喙，中方打擊我國積極爭取台灣能見度的政要與意見領袖，想製造寒蟬效應，結果適得其反，只會更讓台灣人民更反感。