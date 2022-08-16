打造友善高齡城市　黃偉哲逐步完善大北門長照服務

▲台南市政府積極於大北門區佳里、七股、西港、學甲、將軍及北門等6個行政區佈建多元長照資源，目前已於大北門區完成一國中學區一日照布建。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市北門區老人人口比例逾14％，市府積極於大北門區佳里、七股、西港、學甲、將軍及北門等6個行政區佈建多元長照資源，目前已於大北門區完成一國中學區一日照布建，為提供多元整合性照顧服務，市府積極向衛福部爭取經費，將衛福部新營醫院北門分院轉型為台南市首座多元長照資源中心，將於10月啟用。



黃偉哲市長表示，考量大北門區長照資源需求，市府積極協助新營醫院向衛生福利部申請補助經費進行建物整建及修繕工程，打造台南市第1座「多元長照資源中心」，規劃一般日間照顧中心及失智日間照顧中心60人、失智症團體家屋18人、住宿式服務85人，未來提供社區式及住宿式等長照2.0服務項目、相關長照諮詢及資源連結等服務。該中心也將會優先錄用當地居民提供就業機會，造福北門及鄰近地區的民眾。



社會局表示，目前大北門地區共布建70處居家式及社區式長照機構，包含6處失智據點、1處家照據點，提供居家服務、日間照顧、家庭托顧、專業服務、喘息服務、營養餐飲及交通接送服務。今年截至7月底，共服務3597人，累計服務876,232人次。



將軍區65歲的陳先生因中風後肢體無力，活動變得十分不便，女兒為照顧陳先生從外地返家同住。一開始使用居家服務協助沐浴、陪同練習走路；使用長照交通車接送至醫院復健、診所針灸；經專業治療師評估規劃無障礙生活居住空間，改善浴廁出入口並裝設扶手，讓陳先生在家更能自主活動。近期照顧管理專員發現陳先生因長期無社交活動而出現孤寂感，女兒則因照顧陳先生未外出工作，家庭經濟負擔漸增，照管專員及時建議家屬選擇社區式日間照顧服務，陳先生白天至日間照顧中心參與社交活動，建立互助團體生活。女兒回歸職場後，讓經濟收入趨於穩定。女兒感激長照提供多元服務，讓家屬安心外出就業，提升家庭生活品質。



黃偉哲市長指出，人口老化已是不爭的事實，本府及本市各部立醫院積極布建公立住宿式長照機構，加上民間私立長照法人，公私佈建計2,402床，合力挹注本市長照資源。衛生福利部新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心啟用後，將使大北門地區之長照服務更加完善，長輩可以依自己的期待及需求選擇適合自己的長期照顧服務。



黃偉哲市長進一步表示，目前全市已有99家社區長照機構提供日間照顧服務，全市日照中心整體佈建率99％，為六都第一，預計今年底可完成「一國中學區一日照」目標，為因應高齡化社會來臨，市府積極佈建長照資源網絡，打造友善高齡環境，使台南市的長輩們在高齡化的社會中，擁有充滿活力以及尊嚴的優質銀髮生活。