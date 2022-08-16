　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

打造友善高齡城市　黃偉哲逐步完善大北門長照服務

▲台南市政府積極於大北門區佳里、七股、西港、學甲、將軍及北門等6個行政區佈建多元長照資源，目前已於大北門區完成一國中學區一日照布建。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府積極於大北門區佳里、七股、西港、學甲、將軍及北門等6個行政區佈建多元長照資源，目前已於大北門區完成一國中學區一日照布建。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市北門區老人人口比例逾14％，市府積極於大北門區佳里、七股、西港、學甲、將軍及北門等6個行政區佈建多元長照資源，目前已於大北門區完成一國中學區一日照布建，為提供多元整合性照顧服務，市府積極向衛福部爭取經費，將衛福部新營醫院北門分院轉型為台南市首座多元長照資源中心，將於10月啟用。

黃偉哲市長表示，考量大北門區長照資源需求，市府積極協助新營醫院向衛生福利部申請補助經費進行建物整建及修繕工程，打造台南市第1座「多元長照資源中心」，規劃一般日間照顧中心及失智日間照顧中心60人、失智症團體家屋18人、住宿式服務85人，未來提供社區式及住宿式等長照2.0服務項目、相關長照諮詢及資源連結等服務。該中心也將會優先錄用當地居民提供就業機會，造福北門及鄰近地區的民眾。

社會局表示，目前大北門地區共布建70處居家式及社區式長照機構，包含6處失智據點、1處家照據點，提供居家服務、日間照顧、家庭托顧、專業服務、喘息服務、營養餐飲及交通接送服務。今年截至7月底，共服務3597人，累計服務876,232人次。

▲台南市政府積極於大北門區佳里、七股、西港、學甲、將軍及北門等6個行政區佈建多元長照資源，目前已於大北門區完成一國中學區一日照布建。（圖／記者林悅翻攝，下同）
將軍區65歲的陳先生因中風後肢體無力，活動變得十分不便，女兒為照顧陳先生從外地返家同住。一開始使用居家服務協助沐浴、陪同練習走路；使用長照交通車接送至醫院復健、診所針灸；經專業治療師評估規劃無障礙生活居住空間，改善浴廁出入口並裝設扶手，讓陳先生在家更能自主活動。近期照顧管理專員發現陳先生因長期無社交活動而出現孤寂感，女兒則因照顧陳先生未外出工作，家庭經濟負擔漸增，照管專員及時建議家屬選擇社區式日間照顧服務，陳先生白天至日間照顧中心參與社交活動，建立互助團體生活。女兒回歸職場後，讓經濟收入趨於穩定。女兒感激長照提供多元服務，讓家屬安心外出就業，提升家庭生活品質。

黃偉哲市長指出，人口老化已是不爭的事實，本府及本市各部立醫院積極布建公立住宿式長照機構，加上民間私立長照法人，公私佈建計2,402床，合力挹注本市長照資源。衛生福利部新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心啟用後，將使大北門地區之長照服務更加完善，長輩可以依自己的期待及需求選擇適合自己的長期照顧服務。

黃偉哲市長進一步表示，目前全市已有99家社區長照機構提供日間照顧服務，全市日照中心整體佈建率99％，為六都第一，預計今年底可完成「一國中學區一日照」目標，為因應高齡化社會來臨，市府積極佈建長照資源網絡，打造友善高齡環境，使台南市的長輩們在高齡化的社會中，擁有充滿活力以及尊嚴的優質銀髮生活。

►爽玩日月潭！瑞居渡假飯店1泊1食、升等4人房才2680元

ET快訊
快訊／女童脫口「阿嬤一直躲在冰箱」　警上門驚見遺體冰藏5年
彰化「人蛇女首腦」被逮曝光！賣50台人赴柬埔寨
快訊／600萬東瀛戰神失控！撞上計程車毀容
全台粉絲來加油！「最美里長候選人」羞合照　爆紅後更想做一件事
「你妹妹就是出去賺錢賺太爽！」　屏警辱民記過+道歉
張善政公布競選團隊陣容　他一看名單直搖頭：差不多掰了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全台粉絲來加油！「最美里長候選人」羞合照　爆紅後更想做一件事

台南東區東門路塞車媲美北市內湖　曾之婕籲市府提疏解分流解方

台南麻豆文旦熱銷中　全通路啟動預購從速

桃捷吉祥物「鶇鶇」亮相　Q版討喜萌樣帶動沿線旅遊景點

何姓男子欠款11萬餘元被查封土地　胞姊代出面繳清

桃園地景藝術節9／8登場　消防弟兄進行水域搶救演練

全國中小學科學展覽會成績揭曉　南投縣奪歷年最佳團體獎第1名

疫情趨緩　雲林8／17起停止發放防疫關懷包

《九天》廟會大戲8／20前進鹿港　參山處送600張消費抵用券

南投+388　9／1起入境3+4「後4天規定放寬」

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

剪一刀！尾巴拉出蝦腸　老闆親授大蝦清理秘訣

51歲古天樂遭酸「臉僵成蠟像」　砸17.6億拍科幻片「票房差嘆氣」

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

喊加油邊吃補給站巧克力　網笑：還以為你在跑XD

全台粉絲來加油！「最美里長候選人」羞合照　爆紅後更想做一件事

台南東區東門路塞車媲美北市內湖　曾之婕籲市府提疏解分流解方

台南麻豆文旦熱銷中　全通路啟動預購從速

桃捷吉祥物「鶇鶇」亮相　Q版討喜萌樣帶動沿線旅遊景點

何姓男子欠款11萬餘元被查封土地　胞姊代出面繳清

桃園地景藝術節9／8登場　消防弟兄進行水域搶救演練

全國中小學科學展覽會成績揭曉　南投縣奪歷年最佳團體獎第1名

疫情趨緩　雲林8／17起停止發放防疫關懷包

《九天》廟會大戲8／20前進鹿港　參山處送600張消費抵用券

南投+388　9／1起入境3+4「後4天規定放寬」

紅牌罰出！利物浦30億新援怒了頭槌　對手直接倒地

開車遇危險事件「女性反應比男更快」！英研究：還較不信任自駕

快訊／國小女童脫口「阿嬤一直躲在冰箱」　警上門驚見遺體冰藏5年

瘦不下來？5個「日常小習慣」，幫你提升瘦身效率

高雄男「連續砸店打人」無視保護令　家屬崩潰：更嚴重才肯處理嗎

韓劇《美男堂》原作點擊破百萬！算命咖啡館顛覆結局　小說在台出版

卡達世足迎百萬球迷　監視器如天羅地網待命維安

10勝曾是一場夢「想爽的」　黃子鵬感謝隊友：太愛他們了

彰化「人蛇女首腦」被逮曝光！賣50台人赴柬埔寨　每賣一人抽10萬

怪物狀元威廉森也瘋火影忍者！曝超多NBA球星愛看動漫

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

地方熱門新聞

最美里長候選人陳紫渝爆紅後...更想做一件事

台南一建設獲市民認可

中原大學招生達成率　私立綜合大學第一

獅子會交接　張善政、鄭運鵬都提到鄭文燦

嘉義佛心雞排只要45元！　「進貨成本」每斤130元

何姓男子欠款被查封土地胞姊代繳

八里城市沙雕展登場！16座異國沙雕超吸睛

屏東縣議員：政府應建立新南向打擊犯罪機制

台南東區東門路塞車媲美北市內湖

創出11億產值　紅面鴨FUN暑假10週年落幕

竹山鎮反綠能中心　遭縣長嗆「垃圾自己處理」

桃園地景藝術節9/8登場　進行水域搶救演練

桃捷吉祥物「鶇鶇」　Q版討喜萌樣亮相

基隆社區注滿民生用水　林右昌籲節約用水

更多熱門

相關新聞

黃偉哲親上線賣文旦

黃偉哲親上線賣文旦

時值台南市文旦產期，台南是全台文旦產區最早進入產季，麻豆區更是全台知名文旦產區，品質優良遠近馳名，在市場上受到眾多消費者喜愛，也是中秋送禮應景首選，台南市長黃偉哲將於16日親自上線賣台南文旦。

黃偉哲還市民一個乾淨海岸環境

黃偉哲還市民一個乾淨海岸環境

黃偉哲拓寬市道172線瓶頸路段

黃偉哲拓寬市道172線瓶頸路段

黃偉哲出席街舞大賽　為尬舞選手加油

黃偉哲出席街舞大賽　為尬舞選手加油

台南一建設獲市民認可

台南一建設獲市民認可

關鍵字：

高齡城市黃偉哲大北門長照

讀者迴響

熱門新聞

直擊！桃機一早飛東南亞櫃檯人潮爆滿

24歲男成豬仔傳訊：不要來！疑器官遭摘遺體照僅頸以上

柬緬泰幕後首腦爆是「女藝人老公」！背景超黑

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

打工仍有接電話！她「族語問候兒子」　對方卻沉默了

閨蜜「員工旅遊到柬埔寨」　求救文消失！PTT炸鍋

快訊／陳若儀突PO「緊握林志穎手」病床照！

高雄監獄服刑！他9天醒來屁股都痛痛　看監視器畫面崩潰

老公被爆是柬埔寨詐騙黑手！「知名偶像劇女星」2特徵曝光

柬埔寨女婿怒嗆豬仔「垃圾無能」：家人快笑死

身障男遭拐柬埔寨「慘被割腎凌虐」！大失血丟棄路邊

柬埔寨最新詐騙　在台成立公司「員工旅遊帶去」

網軍氾濫　蝦皮禁賣「帶風向」商品

最後一家「古早傳說」熄燈！1500萬傢俱開放選購　連魚都可認養

逃出柬埔寨！IG網美84字爆反詐組織「拒救台人」真相

更多

最夯影音

更多
帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻

帥醫師視訊看診要拍照留存　聽妹子慌喊想整理瀏海笑翻
搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

搞笑兒下課突看向遠方 狂對陌生大叔喊：媽媽

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

初蓋大樓就害7透天變歪樓！　建商鞠躬：破產借錢也會賠

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

高雄工地害7棟透天成危樓　建商首度協商「提兩方案」

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

瘦子感謝37週孕妻「每天都犒賞她」　送票給婦產科醫生：後台隨時接生！

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面