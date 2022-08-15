黃偉哲親上線賣文旦　市府全面協助農民行銷

▲台南麻豆區文旦品質優良遠近馳名，是中秋送禮應景首選，台南市長黃偉哲將於16日親自上線賣台南文旦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

時值台南市文旦產期，台南是全台文旦產區最早進入產季，麻豆區更是全台知名文旦產區，品質優良遠近馳名，在市場上受到眾多消費者喜愛，也是中秋送禮應景首選，台南市長黃偉哲將於16日親自上線賣台南文旦。



台南市長黃偉哲16日將專程北上，於16日下午4時40分東森購物47頻道直播，為台南文旦推銷助攻，黃偉哲市長表示，今年台南文旦在生產期間，氣侯穩定，採收前雨水多，致果肉更飽滿、多汁、大小均勻、果皮細緻，果實品質相當穩定，此次銷售的台南文旦具有產銷履歷，透過東森購物平台用最直接、最便利的方式與民眾互動銷售方式加深民眾對文旦特性的認識，希望民眾踴躍訂購。



除了電視購物，市府也持續深化與全聯結盟行銷台南優質農特產品，中秋將近，台南麻豆文旦已在全聯搶鮮上市，8月12日至8月25日期間在全台1116間全聯通路全面熱賣。黃偉哲市長表示，全聯是消費者日常採購管道之一，這次在全聯設置台南麻豆文旦專區全面上架，不只以優惠價格促銷、也可透過全聯小時達線上訂購，民眾宅在家也可以輕鬆享用美味文旦。市府透過東森購物以及全聯超市通路銷售，以最貼近民生的銷售方式為農民開啟銷售管道，提高農產銷量。





農業局長李建裕表示，除了在東森購物、全聯買得到台南文旦；也可在台南市政府官網文旦訂購平台直接向各單位訂購，並參加台南購物節抽大獎；或在農良直賣所平台購買享買600送農遊券200；並在台北花博希望廣場及產區麻豆當地有多場展售活動、文旦節舉辦，現場會直接發放優惠券，台南文旦的美味有口皆碑，買越多優惠越多，請大家不要錯過。



東森購物直播時間：8月16 日下午 4時 40分至5時20分；訂購網址：https://www.etmall.com.tw/i/3139535；直播網址：https://m.etmall.com.tw/Category/TVShop（第47頻道）