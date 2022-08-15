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重視多元體育發展　黃偉哲出席街舞大賽為尬舞選手加油

▲台南市長黃偉哲出席「OVERTHETOP十周年街舞賽事」，為舞台上熱力尬舞的街舞好手們歡呼打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲出席「OVERTHETOP十周年街舞賽事」，為舞台上熱力尬舞的街舞好手們歡呼打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為了支持台灣霹靂舞（Breaking）發展並與世界接軌，以及展現對多元體育、全民運動的重視，台南市長黃偉哲14日傍晚出席在南紡購物中心舉辦的「OVERTHETOP十周年街舞賽事」，為舞台上熱力尬舞的街舞好手們歡呼打氣，也與前來購物的民眾互動致意。

▲台南市長黃偉哲出席「OVERTHETOP十周年街舞賽事」，為舞台上熱力尬舞的街舞好手們歡呼打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲對參賽的街舞舞者實力表示讚嘆，也當場表示，希望邀請勝出的隊伍，登上台南市政府跨年晚會舞台表演，讓優秀的街舞舞者們有更廣大的舞台揮灑，也讓更多人認識街舞運動。

▲台南市長黃偉哲出席「OVERTHETOP十周年街舞賽事」，為舞台上熱力尬舞的街舞好手們歡呼打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

近年來霹靂舞（Breaking）運動人口逐漸增加，受到許多人喜愛，更在2018年成為青年奧運正式項目，並即將在2024年登上奧運殿堂。黃偉哲祝福今日在現場參賽的舞者，未來能登上世界競技舞台，與各國好手一較高下。

▲台南市長黃偉哲出席「OVERTHETOP十周年街舞賽事」，為舞台上熱力尬舞的街舞好手們歡呼打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

比賽集結了來自全國各地的街舞好手，包括亞運會霹靂舞中華代表隊國家評審古慶瑀（OT）、2018青年奧運國家選手張晨凱(小猴子）、WDSF霹靂舞國際裁判歐弘承（Saru）、Red Bull BC one冠軍陶威寧（Taower）以及雲林國際街舞盛典全國冠軍張宇翔（Victor）等好手皆在現場，精彩尬舞以及表演也吸引眾多青年朋友與逛街的民眾駐足欣賞，為舞者喝采。

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