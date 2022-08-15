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解決交通擁塞推動關仔嶺觀光　黃偉哲拓寬市道172線瓶頸路段

▲台南市「白河區市道172線18米計畫道路拓寬工程」，15日舉辦動土典禮，黃偉哲市長等人親自出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市「白河區市道172線18米計畫道路拓寬工程」，15日舉辦動土典禮，黃偉哲市長等人親自出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府致力推動發展關仔嶺觀光，惟通往關仔嶺的市道172線，往東行2公里後，道路束縮形成瓶頸段，每逢節慶易造成交通壅塞問題，市長黃偉哲率領工務團隊，積極向中央爭取納入生活圈道路開發計畫，獲中央同意；「白河區市道172線18米計畫道路拓寬工程」，15日舉辦動土典禮，黃偉哲市長親自出席。

▲台南市「白河區市道172線18米計畫道路拓寬工程」，15日舉辦動土典禮，黃偉哲市長等人親自出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

內政部營建署長吳欣修、立法委員賴惠員、許多地方民意代表、在地鄰里長和地方民眾，得知塞車問題獲得改善，都很開心的出席動土典禮，整個會場喜氣洋洋。

市長黃偉哲表示，市道172線是連結白河、東山、關仔嶺的重要聯絡道，而關仔嶺在假日、節慶時常常容易塞車，因此市道172線拓寬成18米，對紓解交通有很重要的意義。為發展觀光，市府對於關仔嶺景觀整體環境營造規劃，除整合串聯關子嶺溫泉地區鄰近觀光景點，也透過工程改善舊有硬體設施，盼能打造完善道路人本環境，增加綠化、生態的豐富性，來提供優質的觀光遊憩品質、吸引遊客來訪。

▲台南市「白河區市道172線18米計畫道路拓寬工程」，15日舉辦動土典禮，黃偉哲市長等人親自出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

立委賴惠員也表示，黃偉哲市長上任不到4年，對大新營地區的建設已經爭取了高達66億5仟多萬的經費，而且在地的議員也都非常配合在爭取，她肯定黃市長的努力和每一位議員的用心服務。

▲台南市「白河區市道172線18米計畫道路拓寬工程」，15日舉辦動土典禮，黃偉哲市長等人親自出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市關仔嶺溫泉美食節是重要觀光節慶之一，每年9月展開，總是吸引大批遊客前往享受山間美食與泡湯樂趣；交通人潮大部份經由國道3號白河交流道，銜接市道172線為主要交通路線，惟市道172線往東行2公里後，道路束縮至12公尺形成瓶頸段，為解決道路瓶頸造成交通的困境，黃偉哲指示儘速辦理172線路段拓寬。今年初因受到疫情、缺工缺料等影響，致招標不易；經工務局針對物價上漲核實編列預算後，終於6月中旬完成發包作業。

▲台南市「白河區市道172線18米計畫道路拓寬工程」，15日舉辦動土典禮，黃偉哲市長等人親自出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

工務局表示，市道172線寬度現為18公尺，惟往東行2公里後，道路開始束縮，雙向各只有一個車道，致使常發生交通壅塞情形，影響觀光發展；因此規劃拓寬市道172線交流道至仙大路瓶頸路段，長約1520公尺、計畫寬18公尺，工程總經費約2億5000萬元，營建署補助約1億8000萬元，地方自籌用地費約7000萬元，預計8月開工，113年中完工通車。

工程起點自172線及南93線交接處起至終點仙大路，原雙向二車道加寬為雙向四車道，以利全線道路暢通，提升行車安全。完工後，可改善遊客、香客前往關子嶺商圈、溫泉區、水火同源、大仙寺及碧雲寺等知名景點之塞車情形，並提升當地居民出入安全。

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