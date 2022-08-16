閨蜜「下周員工旅遊到柬埔寨」　求救文消失！PTT炸鍋了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者游宗樺攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近來柬埔寨淘金悲劇頻傳，如今更出現新手法，詐騙集團先是在台開設新公司，半年後舉辦員工旅遊，最後「帶整團人赴東南亞國家」。一名女網友急發文，表示閨蜜任職的公司，下周一將要到柬埔寨考察，讓她不禁擔憂；此事掀起熱烈討論，大票鄉民抖喊，「新鮮豬仔+20。」

一名女網友在Dcard發文，直指好姐妹下周要到柬埔寨金邊員工旅遊，共20多人，讓她相當擔心，忍不住求問「安全嗎？」儘管原文已刪除，但被網友陸續轉傳至PTT，傻眼狂問「現在派員工去柬埔寨考察？」「你各位如果被公司招待去柬埔寨旅遊，要去嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

眼看現在輿論正熱，卻有公司這樣安排，大票鄉民洗版直呼，「實在不敢去那個地方」、「一生只能去一次」、「新鮮的豬仔」、「這一定是騙，正常公司誰會在風頭上去」、「豬仔也是一車一車地賣...整批運送」、「覺得不要去比較好，警察都可以收買了，在路上被綁走，我一點也不會意外」。

▲柬埔寨金邊皇宮。（圖／取自免費圖庫pixabay）

據報導《柬埔寨最新詐騙手法 在台成立公司「員工旅遊整車載去」》指出，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，他跟餐飲業老闆朋友聊天，朋友說現在誆人到柬埔寨工作詐騙已經落伍，朋友聽說「最新的做法是在台灣開設新公司招募員工，半年後舉行員工旅遊，招待員工到柬埔寨玩，然後就......。」

另外，警方也呼籲，民眾要赴海外工作前，務必查明資方是否為合法公司行號，工作內容有無符合當地法令，審慎評估工作契約；如不慎遇到類似狀況，請立即向我國駐外使領館請求協助，若有親友於國外遇到上述情況，也請立即向警察機關完成報案，警方會通知外交部啟動急難救助。

▲鄉民熱烈討論。（圖／翻攝自PTT）

快速結帳超方便！超夯品也有優惠

►150抽衛生紙「1包不到12元」 整年份買好買滿

►夯爆款「石墨烯涼被」買1送1...才1098元！控溫、抗菌還可水洗

►曾國城代言「一家人益生菌」殺到快對折！ 6種人超需要

開箱雲好康優惠！！內有折扣碼

►我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃 再送晶華牛肉麵

►1包15元！醫院激推「4款養生沖泡飲」熱量134卡 4種人超適合