iPhone「電池百分比」將重出江湖　這四款機型卻可能無緣

▲iOS 16將重現電池百分比功能。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

在iOS 16 Beta 5 更新中，蘋果在重新引入了電量百分比的功能，但在iOS 16 Beta 6 更新中， iPhone 11， iPhone XR， iPhone 12 mini 和iPhone 13 mini 這四款手機依然無緣該功能。

目前尚不清楚為何這些機種無法使用新功能，但可能和螢幕尺寸和材質有關，上述四款設備大多是小螢幕尺寸的mini 型號，或是 LCD 螢幕材質。不過目前 iOS 16 仍處於Beta 測試狀態，蘋果在未來的 Beta 更新中可能會繼續完善此功能。

2017 年 iPhone X 發布，蘋果開始採用「瀏海螢幕」，此後每款iPhone 上，電池百分比只能通過在顯示屏右上角向下滑動才能看到，而先前的爆料指出，蘋果終於要讓電池百分比「重出江湖」，從而消除了向下滑動的需要，但在最新的iOS 16 測試版中，並非所有iPhone 都支持該功能。

不過電池百分比更新後，白色的電池小圖標將會保持完全填滿的狀態，只在上面顯示數字，而要到電池電量達到 20% 或更低，圖標的五分之一會變為紅色，其餘部分變為半透明。