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蘋果iPhone旗艦機售價曝光！　2TB容量 14 Pro Max價格搶先看

▲iPhone 14 Pro渲染圖。（圖／取自9to5mac）

▲iPhone 14 Pro渲染圖。（圖／取自9to5mac）

記者林淑慧／台北報導

距離蘋果秋季發表會的日期越來越近，外界高度關注新款iPhone的規格與售價，日媒《 iPhone-Mania》近期發佈新機的預測價格，以儲存容量高達2TB的 iPhone 14 Pro Max旗艦機款為例，售價將達26.4萬日圓以上，若以今（14）日匯率換算為新台幣，其售價將一舉逼近6萬元大關，提供想換機的果粉參考。

依據外媒《Macrumors》報導，外傳蘋果iPhone 14設計定案，相關供應鏈已進入試產階段，除了外觀設計上有調整之外，為因應未來影像拍攝等需求，將搭載8K錄影等鏡頭；外媒預估，新機將是蘋果自iPhone X以來的最大改版，將在今年九月的秋季發表會正式亮相。

▲iPhone 14 Pro最新渲染圖。（圖／取自RendersByShailesh推特）

▲iPhone 14 Pro最新渲染圖。（圖／取自RendersByShailesh推特）

外媒指出，蘋果此次新機發表會，將針對更昂貴的 ‌iPhone 14 Pro‌ 和 ‌iPhone 14 Pro‌ Max 機型，進行更大幅度的更改，包括4800萬像素廣角鏡頭、感光元件增大 21%，支持更高解析度的圖像和 8K 影片錄製、升級的長焦鏡頭、Wi-Fi 6E，以及高達 2TB 的儲存空間等。

這也讓蘋果新機的售價備受關注，《 iPhone-Mania》近期發佈最新預測，以 iPhone13 Pro系列存儲容量512GB機型，和1TB機型的含稅價差為3萬日圓（約新台幣6728元）來估算，認為配備 M1 的 iPad Pro，iPhone14 Pro 2TB 機型的含稅價格，將來到24萬9,800 日圓（約新台幣56,026元），而iPhone14 Pro Max 的 2TB 型號，預估含稅價格將一舉來到26萬4,800 日圓（約新台幣59,447元）。

▲iPhone 14 Pro最新渲染圖。（圖／取自RendersByShailesh推特）

▲iPhone 14 Pro最新渲染圖。（圖／取自RendersByShailesh推特）

另外，針對 iPhone 14 和 iPhone 14 Pro 的外觀，依據外媒搶先曝光的設計概念，新機外型將融合過往 iPhone 4 和 iPhone 5 的設計，喚起蘋果迷對過往經典產品的懷舊風；最大變化在於將移除手機上的瀏海設計，並將 Face ID 隱藏在螢幕底下。

外媒引述消息人士指出， iPhone 14 和 iPhone 14 Pro移除瀏海之後，將改為藥丸型的打孔螢幕，也將保留前置鏡頭，額外設置圓型孔洞，其造型看起來就像一個「！」驚嘆號，並且維持 Face ID 臉部辨識功能。

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