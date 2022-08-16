機身再進化！蘋果專利曝iPhone新機身材料　更堅固、輕巧

▲蘋果專利曝新機身材質。（圖／patentlyapple）

記者陳俐穎／綜合報導

美國專利商標局公佈蘋果新的專利申請，這項專利可以看出蘋果產品設備，包含Apple Watch、iPhone、iPad、Mac等，機身未來可能採用陶瓷材料製成，這項新材料，具有啞光質感的特性。

根據蘋果的專利申請，「氧化鋯」材質將使用在電子設備的外殼中，氧化鋯的材質，具有紋理外表，並且會呈現無光澤的外觀。帶紋理的外表面可以限制較軟的物體的刮擦或磨損，並感覺更易於清潔。

氧化鋯的組件可能由氧化鋯基陶瓷形成，目前也被用於防火、絕緣體等，因為複合材質的特性，也比一般陶瓷減輕了30%的重量。

因為這項材質，高硬度、高強度與高韌性，以及抗磨、抗腐蝕等物理特性，可能可以適用在蘋果的Apple Watch等產品上，而其實先前蘋果也在Apple Watch series 5等產品上採用過高硬度的陶瓷材料，不過可能是因為成本等問題，而後皆改用為鈦金屬。

不過根據蘋果過去的專利申請狀況，並不是每一項專利都會投入實用，因為還有成本、技術等考量，不過也能期待未來Apple Watch等產品可能會採用更輕巧、堅固的陶瓷材料。