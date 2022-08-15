四川山洪7死堅持摸一把麻將！男童「眼睛消失」父子苦撐15分永別

記者柯沛辰／綜合報導

四川彭州市龍漕溝13日山洪暴發，導致7人死亡、8人受傷。不過，早在山洪爆發前，當地居民就曾多次勸告，只是勸了將近1小時，遊客置之不理，仍堅持繼續打麻將。事發後，一對父子被困在大石上緊緊相擁，引起社會關注，但最後僅父親獲救，男童則被洪水沖走，在下游尋獲時已身亡，連眼睛都被撞沒了。

綜合陸媒報導，8月13日下午2點37分，龍門山鎮政府獲報將有短暫強降雨後，立即請村鎮幹部、巡邏隊員及志願者到河道沿線勸導，盼勸離在山谷遊玩的遊客。不過，許多遊客充耳不聞，還有一桌4人腳都泡在水裡了，仍堅持摸完一把麻將才肯上岸。

▼山洪暴發前，管理員曾拿大聲公勸遊客撤離。（圖／翻攝微博）

▼後來水淹到小腿，有一桌遊客仍視若無睹，堅持再摸一把。（圖／翻攝自微博）

當時景區管理員胡敏不停勸離，卻什麼遊客理會，讓他一度焦急大喊「我給你們跪下了，求求你們，快要漲水了，你們快跑」，但大家還是沒把警告當一回事，僅有少數人開始緩慢收拾。下午3點半，山洪傾瀉而下，僅有短短幾秒，河水瞬時暴漲，遊客這才驚覺大事不妙，開始拔腿狂奔。

有民眾拍下，一對胡姓父子被困在大石上，爸爸緊緊抱著年幼兒子，一動也不敢動，但最終仍不敵洪水，雙雙被沖走。事後，2人皆被尋獲，但僅父親幸運生還，孩子則在洪水夾帶撞擊下罹難，被尋獲時已無雙眼，令無數人聽聞後相當痛心。

▼父子兩人受困山洪中，在大石上緊緊相依。（圖／翻攝微博）

▼父親試圖把兒子拋上岸，但沒有成功。（圖／翻攝微博）

許多網友紛紛感慨，「真的同情不起這位父親，他的愚蠢導致孩子兩次錯過生還機會」、「孩子撈上來眼睛都沒了，太心痛」、「父親活下來也會心痛一輩子」、「撞擊摩擦到連眼睛被磨掉這個死法，教訓夠慘痛了」、「大人不值得同情，被連累的孩子才真可憐」。

事故後隔天，同一地點仍有遊客下河道戲水。有志願者見狀持大聲公勸離，不料反被遊客大聲駁斥，「大河這麼寬，我們想咋耍就咋耍，你們管不著，命是我們自己的，與你們無關。」

▼男童遺體被遊客發現，經搶救仍回天乏術。（圖／翻攝自微博）

▼當地設置明顯告示牌，還有防護網，但大部分遊客都未理會。（圖／翻攝微博）

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