邊吃邊賞月！中秋限定「起司炭燒牛比薩」　還加了蛋沙拉、地瓜泥

▲中秋限定「月見起司炭燒嫩牛比薩」限量開吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

吃比薩還能賞月！人氣比薩品牌「必勝客」今年中秋節強勢推出超狂「月見起司炭燒嫩牛比薩」，特意選用5盎司厚切牛排搭配綿密蛋沙拉，還把切達起司結合日式白玉麻糬，秒變身成口感Q彈、金黃的「月亮」，整顆比薩上頭可是集結了11顆「明月」，就是要讓民眾邊吃邊賞月，即日起限時、限量開賣，使用APP下單套餐組合還能免費多吃冰藏起司塔1個。

▲月見切達白玉打造成月亮模樣十分應景。

必勝客中秋限定「月見起司炭燒嫩牛比薩」來了，今年特意把烤肉、麻糬等美味通通一次放進比薩當中，選用足足5盎司的厚切牛排，經過秘製日式炭燒醬料醃製後再以大火炭烤，每一口都能吃到軟嫩又帶有炭火香的罪惡滋味，還放了綿密月見蛋沙拉、香甜地瓜泥，最後鋪上滿滿10顆香濃切達起司結合白玉麻糬的「月見切達白玉」，彷彿就像月亮一般，十分應景，再搭配限定比薩盒，打造濃濃過節氛圍。

月見起司炭燒嫩牛比薩即日起限時、限量開賣，還能搭配外帶買大送大、外送買大送小優惠，並推出期間限定「中秋月見比薩套餐」，使用APP訂購還能多吃冰藏起司塔1個，把握機會搶吃一波。

▲麥脆雞腿裹上蜂蜜蒜香醬打造香甜又帶有蒜香的罪惡滋味。

另，麥當勞也宣布推出最新「蜂蜜洋釀韓風炸雞腿」，特意選用先烤後炸，以高溫鎖汁的麥脆雞腿，霸氣裹上韓國直送「不倒翁OTTOGI蜂蜜蒜香醬」，是由蜂蜜、奶油、香蒜、羅勒及奧勒岡葉等香料製成的醬汁，入口先是可以吃到蜂蜜風味，尾韻則帶有淡淡奶油、香蒜香氣，再搭配酥脆外皮、軟嫩雞肉，讓人忍不住一口接一口，8月17日起至9月27日限時開吃或售完為止。

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