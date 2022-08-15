拿鐵39元喝！超商限時9天「6大咖啡下殺65折起」

▲超商限時9天6大飲咖啡下殺65折喝。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

咖啡控搶領一波小確幸！有超商即日起限時9天於全門市祭出「6大指定飲品下殺65折起」，包括特大杯西西里咖啡、燕麥奶拿鐵、老酒拿鐵等最低只要39元就能喝到，趕緊衝門市搶喝了。

全家Let’s Café即日起至8月23日祭出「6大夏季經典特調39元起」活動，優惠飲品包括特大杯西西里咖啡特價59元（原價75元），還有大杯燕麥奶拿鐵、椰奶拿鐵、香蘭拿鐵特價49元，以及馬祖老酒調製的老酒拿鐵不限冰熱只要39元，最狂祭出下殺65折優惠，幫省荷包，活動期間只要於門市出示會員即享折扣。

▲7-11於APP祭出6大咖啡飲品優惠。

另，7-11至8月16日也於OPEN POINT行動隨時取推出「6大咖啡飲品」優惠，品項包含CITY CAFE濃萃美式咖啡6杯188元、CITY CAFE皇家伯爵紅茶拿鐵/太妃焦糖風味瑪奇朵任選4杯188元、CITY TEA現萃茶燕麥奶茶4杯188元、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶任選5杯188元及CITY PRIMA精品拿鐵3杯188元，其中，超濃美式換算下來只要32元就能喝到，划算到不行，且同品項、同規格及同價位可冰熱互換，以上優惠每人各限購2組，兌換期限至111年9月30止。

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