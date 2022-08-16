韓流第2彈！麥當勞最新「蜂蜜洋釀韓風炸雞腿」來了　還帶有蒜香

▲麥當勞最新「蜂蜜洋釀韓風炸雞腿」來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

韓流第2彈來襲！繼甜辣韓風炸雞腿後，人氣速食品牌「麥當勞」宣布推出最新「蜂蜜洋釀韓風炸雞腿」，先烤後炸的帶骨雞腿裹上韓國直送蜂蜜蒜香醬，大口咬下炸出濃濃蜂蜜結合奶油、蒜香的罪惡滋味，8月17日起限時42天搶吃。另，肯德基至9月5日前也有泰式第2波「冬蔭功坤咔香辣脆雞」等吃，趕緊衝。

▲麥脆雞腿裹上蜂蜜蒜香醬打造香甜又帶有蒜香的罪惡滋味。

麥當勞最新「蜂蜜洋釀韓風炸雞腿」來了，特意選用先烤後炸，以高溫鎖汁的麥脆雞腿，霸氣裹上韓國直送「不倒翁OTTOGI蜂蜜蒜香醬」，是由蜂蜜、奶油、香蒜、羅勒及奧勒岡葉等香料製成的醬汁，入口先是可以吃到蜂蜜風味，尾韻則帶有淡淡奶油、香蒜香氣，再搭配酥脆外皮、軟嫩雞肉，讓人忍不住一口接一口，8月17日起至9月27日限時開賣或售完為止。

▲肯德基第2波泰式「冬蔭功坤咔香辣脆雞」限時開吃。

另，繼「酸辣滴咔泰檸脆雞」後，肯德基第2波泰式系列「冬蔭功坤咔香辣脆雞」也開吃了，特意在咔啦脆雞酥脆外皮淋上獨門泰式爽辣冬蔭功醬，其醬是以泰式香茅、南薑、檸檬葉、辣椒與鮮蝦粉等製成，每一口都能吃到滿滿南洋香料味，最後再撒上辣椒與檸檬葉特製灑粉增添香氣，即日起至9月5日限時開吃。

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