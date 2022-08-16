日本高中招生廣告「學生逆風照」瘋傳！網笑：下排右二氣場太強了

▲日本「鹿兒島縣立奄美高等學校」曬出超有創意招生海報。（圖／翻攝自IG「amami.h.s_amakou」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

高中職的招生廣告，大多是主打升學率、校內學生得獎數、學校師資等，但日本鹿兒島一所高中超特別，竟以「逆風」為主題，幫學生拍了一系列「逆風大頭照」製作成海報，強調該校學生皆有勇氣「抵抗逆境」，贏得許多讚賞。

日本「鹿兒島縣立奄美高等學校」8月初在官方IG帳號「amami.h.s_amakou」，貼出本年度最新的招生宣傳海報，仔細一看卻讓許多人驚訝，怎麼「風這麼大？」原來此次奄美高中是以「逆風」為主題拍攝招生宣傳海報，強調校內學生都有「抵抗逆境以及逆風」的能力。

招生宣傳海報中有18位學生及1位老師的「逆風照」，只見他們各個面臨強風，衣襟、領帶及頭髮都被大風吹亂，但眼神卻仍堅毅、勇敢的凝視著前方。此篇海報也完美的展現了理念：就算逆風也要無所畏懼的前行。

海報上配文寫道，「何謂逆風？疫情？少子化？經濟衰退？敵對學校人氣上升？最近不知道因為什麼，逆風很強勁，但我們一直在風很強的奄美中學習。無論哪個時代，肯定有很多風大的時候，不過沒關係，我們來自奄美，多麼逆風啊！」

這則海報14日被轉發到推特上後火速爆紅，目前已吸引12.6萬人按讚，大家紛紛大讚這篇充滿意義的招生海報，「在奄美高中自由自在的感覺真好」、「看起來像電影海報」、「在逆境中感覺無敵」、「等等，下排右二是壓倒性的老闆氣場，如果跟她對上眼睛感覺會石化」、「鹿兒島的孩子無敵！」、「每個人都很漂亮，充滿勇氣的臉龐」、「這個招生廣告好棒，我都想去唸了」。