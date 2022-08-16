飛日本玩40天回台了　他曝心得！見這幕有點感慨

▲林氏璧15日在東京成田機場搭機回台。（圖／翻攝「日本自助旅遊中毒者」臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

「我回來了！」旅日達人、台大感染科前醫師林氏璧在日本旅行40天，於15日下午回到台灣，他見搭乘的班機大概只坐了不到2成乘客，「覺得有點感慨呀」。

林氏璧15日從東京成田機場搭機前，在「日本自助旅遊中毒者」臉書說，「日本再見！40天的旅程結束了，可是這次看到的東西，我應該半年都寫不完吧，哈哈，要回家認真開始寫遊記了。」

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▼林氏璧表示，回來有看到富士山。（圖／翻攝「日本自助旅遊中毒者」臉書）



林氏璧表示，「感謝這趟旅途上幫助我的每一個人、遇到的每一個貴人，我相信台灣和日本間恢復正常旅遊，只是時間早晚的事情，配套要做好，大家再等一下！看著對面泰航上機的人潮，這班東京經台北到新加坡的飛機，大概只坐了不到2成，覺得有點感慨呀」，相信下一次的旅程不會再隔兩年半了。

林氏璧飛抵桃園機場說，「我回來了！領完快篩兩個，做完口水PCR，動線流暢，30分鐘就離開機場了，被海關人員和壢新醫院的人員問，你是那個林醫師嗎？」

目前日本尚未開放旅客自由行簽證，林氏璧是申請商務簽證，在7/7飛往日本，經過40天的旅行，在8/15回台。