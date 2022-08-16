任天堂京都總部火災　未上市遊戲母片驚傳燒毀！被迫重新開發

▲任天堂旗下IP「皮克敏」（Pikmin）系列電玩是由任天堂王牌遊戲設計師和代表董事研究員宮本茂設計。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本電玩業龍頭「任天堂」（Nintendo）位於京都的總公司開發大樓發生火災，儘管沒有員工受傷，但部分貴重物品和桌椅損毀。據稱，目前尚未發表的戰略電玩續作「皮克敏4」（Pikmin 4）遊戲母片也被燒毀，導致任天堂被迫重新開發，估計將影響上市日程。不過，任天堂尚未出面證實火災損失的任何細節。

日本NHK報導，位在京都市南區的任天堂「本社開發大樓」15日下午1時過後發生火災。警方表示，原因很可能是正在充電中的某設備起火，導致3樓一個房間內的桌椅等部分物品被燒毀，但沒有人員受傷。雖然警消獲報後，出動8輛消防車，但火勢很快便被公司員工撲滅。

美國「EssentiallySports」新聞網站報導，據傳這次火災被燒毀的物品中，還有一款正在開發中的電玩母片與副本，而這正是過去10多年來受到喜愛的皮克敏系列的遊戲續作「皮克敏4」。

▲任天堂開發中的遊戲母片驚傳燒毀。（圖／翻攝自推特）

報導稱，儘管任天堂過去並未證實外界所說「皮克敏4」有望在今年上市的傳聞，但由於母片損毀，任天堂將被迫重啟開發，新作發表日期可能還得再等上一段很長的時間。部分網友也在推特遺憾表示，「喔不！」、「不！但老實說，比起遊戲程式碼，我寧願選擇人員平安」、「好吧，但無論如何終究都會上市的」。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》