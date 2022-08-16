籲列重大刑案！　侯友宜提「3步驟」：有效嚇阻柬埔寨詐騙案

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／新北報導

國人近期赴柬埔寨打工遭詐騙事件層出不窮。新北市長侯友宜表示，這次的事件已經不是單純詐騙案，而是人口販運，警方不但要列為重大刑案，一定要啟動跨國人口販運專案，來打擊犯罪，同時透過預防手段，以及源頭的整頓，這些都是現階段需要快速急迫處理的，才可以更有效的嚇阻，不讓犯罪事件再度發生。

侯友宜今（16）日表示，這次的柬埔寨打工遭詐騙事件，大家都以為只是單純的詐騙案，但其實他們是用詐騙的手段來人口販運，這是重大刑案，不是詐騙案，人口販運將造成被害者一輩子的傷痛。

侯友宜呼籲，警方不但要列為重大刑案，一定要啟動整個跨國合作，以人口販運成立專案來打擊犯罪，一定要瓦解柬埔寨幕後指使者，以及台灣方面聯繫的犯罪集團，這是跨國犯罪。

侯友宜也建議，此事件一定要透過外交部，以及啟動國際刑警組織，跨國聯合專安，一起打擊犯罪，主要就是要做好源頭的清理，同時在清理的過程中，要快速起動反詐騙，政府也應將詐騙的方式，快速讓國人了解，對於詐騙的手法要相對了解，警方也要在網路持續巡查，不要等被詐騙才來處理。



侯友宜說，目前能做的，就是要在各方面做好預防的積極作為、成立跨國打擊犯罪，加上源頭的整理，這些都是現階段需要快速急迫處理的，不但要展現成果，更要有力的嚇阻，才會阻止這樣的犯罪再度發生。

