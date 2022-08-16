柬埔寨詐騙頻傳！藍議員批「無任所大使林佳龍」放任國人遭騙

▲新北市議會國民黨團召開「台灣人柬埔寨被騙！林佳龍大使看到嗎？」記者會 。（圖／新北市國民黨團提供，下同）

記者崔至雲／新北報導

近日許多台灣人前往柬埔寨等國打工，卻陷入詐騙陷阱。對此，新北市議會國民黨召開記者會表示，林佳龍擔任無任所大使始終沒有為國人發聲，更沒有提出具體辦法營救受困國人，林佳龍只顧選舉，罔顧人命，呼籲林佳龍不要再怠忽職守，把該做的事情拋諸腦後。

書記長廖先翔指出，總統蔡英文聘請林佳龍擔任無任所大使，被賦予的任務是數位新南向，負責與東南亞國家的聯繫和交涉，然而發生這麼嚴重的事情，還在任期的林佳龍，卻還是無作為、無所謂，只會拚選舉。林佳龍身為直轄市長候選人，任何職務跟經歷，都應該受到檢驗，呼籲林佳龍千萬不要忘記自己的身份和職務，唯有把工作做好才能獲得市民的肯定。

副書記長江怡臻表示，林佳龍是無任所大使，正在競逐新北市長，卻連新北市有多少市民受害都無法掌握，反觀市長侯友宜已經清楚掌握狀況，新北市警方也和中央、民間力量積極合作，試圖營救國人和預防犯罪；此外，國民黨立委也已飛往柬埔寨營救，試圖發揮在野的力量，由此看來，中央也要更積極處置，林佳龍與其要求跟侯友宜辯論，不如學習侯友宜好好做事。

議員陳偉杰指出，林佳龍擔任台中市長期間，就曾在2015年到柬埔寨交流，然而到任期結束之前，卻都沒有任何實質成果，證明林佳龍只會空談。林佳龍說要設立國際事務局，卻在擔任大使任內毫無作為，林佳龍應該要發揮影響力，提出解決方式，好好思考如何解救國人同胞。

副書記長劉美芳也說，蔡政府上任以來一直在推新南向政策，現在卻放任國人遭到詐騙，讓人民受苦。中央的處置和應變太慢，而林佳龍處事馬虎，辜負蔡英文的交付。

