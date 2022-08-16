柬埔寨最新詐騙手法　在台成立公司「員工旅遊整車載去」

記者陳俊宏／綜合報導

柬埔寨、緬甸、泰國等東南亞國家頻傳人蛇集團詐騙案，對此，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，他跟餐飲業老闆朋友聊天，朋友說現在誆人到柬埔寨工作詐騙已經落伍了，朋友聽說「最新的做法是在台灣開設新公司招募員工，半年後舉行員工旅遊，招待員工到柬埔寨玩，然後就…」

謝宗學15日在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書指出，「我不知道這是不是實情，但現在詐騙氾濫到已經搞不清楚什麼是真、什麼假，總之世界上可以旅遊的國家很多，挑國民所得比台灣高的國家旅遊，相對來說應該會安全得多。」

▼許多台人被騙去柬埔寨等東南亞國家，遭囚禁、凌虐。（示意圖）

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對此，有網友留言，「忘了哪看到的，有說公司招待員工去越南或是泰國員工旅遊，巴士載著就送去柬埔寨，回不來了......」謝宗學回應，看來不少人聽過類似的手法。

也有人說，「問題在於⋯真來個員工旅遊，應該少有老闆會選擇高所得、高素質的國家。」謝宗學回應，「的確，多數公司辦的員工旅遊似乎都是東南亞國家？」

警方呼籲，民眾要赴海外工作前，務必查明資方是否為合法公司行號，工作內容有無符合當地法令，審慎評估工作契約；如不慎遇到類似狀況，請立即向我國駐外使領館請求協助，若有親友於國外遇到上述情況，也請立即向警察機關完成報案，警方會通知外交部啟動急難救助。