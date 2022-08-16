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柬埔寨遇一票台灣青年「來賺15萬」　台商傻眼！一句話秒吐槽

桃園機場東南亞的聯合報到櫃檯人潮爆滿，警方舉牌提醒民眾嚴防詐騙。 (圖／記者游宗樺攝）

▲航空公司報到櫃檯人潮爆滿。 (圖／記者游宗樺攝）

網搜小組／劉維榛報導

台人赴柬埔寨遭賣器官、性侵虐打，甚至鬧出人命，但今（16）日直擊桃園機場，仍有一票民眾要搭往金邊，其中多數為團體出遊，而警方喊話，「能救一個是一個！」不過有台商透露，曾在機場遇見台灣青年，表示要來這裡賺月薪5000美元的工作，讓台商直搖頭回應，「我來5年都沒有3000美元！」

《東森新媒體ETtoday》今早直擊桃園機場第二航廈，飛往東南亞的聯合報到櫃檯人潮爆滿，包含前往柬埔寨金邊的航班，不過，多數都是團體出遊。航警私下表示，事件爆發初期有比較多疑似被誘拐的散客，聲稱要去一個星期或一個月，攜帶的行李卻很少，這些人警方都會特別關注；此外，為了避免年輕人被誘騙出國，有時也會找年輕的獨行旅客關心，大多數人都是以去玩當作理由答覆。

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「我們站在這邊，能救一個是一個。」現場警員舉著告示牌，提醒民眾前往海外工作務必提高警覺，警員透露，曾盤查到一名單親爸爸，考量到單親的風險較高，所以立即上前關心，經過談話確認對方一切正常，就沒事了，還遇過有人趕飛機，直到關櫃前一刻才跑來報到。

警方也表示，近期在各單位的強力勸導之下，疑似人蛇的狀況少了很多，16日一早大約盤查10名旅客，大多數都是團體出遊，並沒有特別狀況。

▲▼監獄,逃獄。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲呼籲台人，前往柬埔寨「高薪工作」恐是詐騙話術！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

由於詐騙集團應變能力快，有網友爆料，傳出最新的手法是「有說公司招待員工去越南或是泰國員工旅遊，巴士載著就送去柬埔寨，回不來了。」

據東森新聞報導，一名從事房地產工作的台商，4月才從柬埔寨返台，預計9月要回去崗位工作，不料人蛇恐怖詐騙連環爆出，導致家人急勸放棄工作，讓台商陷入兩難直呼「這樣我們會很困擾。」

台商也透露，曾在當地機場遇到一群台灣青年，但他們卻不知道來這裡要做什麼，「有個工作加上獎金，有5000美元（約15萬新台幣）」，一席話讓台商秒吐槽回應，「大哥～我在柬埔寨5年了，我都沒有3000美元，你跟我講你有5000美金？」

台商直言，柬埔寨是剛崛起的國家，許多跨國企業進駐，但在當地工作想有高薪，除非精通英文、管理資歷非常強。

不僅如此，本站報導，另一名台商也曾透露，「在這的台灣人要賺到1萬台幣的薪水是天方夜譚，除非台商來這設工廠，被派來當台幹，薪水就有8至10萬新台幣，那是正常的經商。」

▼年輕人到柬埔寨要賺5000美元高薪，折合台幣15萬元，讓台商聽得超傻眼。（示意圖／記者劉維榛攝）

▲▼領錢,鈔票,ATM,一疊千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

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