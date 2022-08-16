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消防栓告示牌多一根「紅色箭頭」！　內行人解答：超重要

▲▼地下式消防栓。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

▲消防栓的告示牌上有紅色箭頭，實際用途曝光。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

記者柯振中／綜合報導

台灣的路上有許多告示牌，這些告示牌分別代表不同意思。不過，一名網友走在路上時，看見了「消防栓」的告示牌，但告示牌桿上方有個紅色箭頭，且附近地面也沒有消防栓的蹤影，讓他對此感到十分好奇。而貼文發出後，也有人出面解惑，揭露紅色箭頭的實際意義。

這名網友在「路上觀察學院」表示，他走在路上時，看見了一處消防栓的告示牌，但這支告示牌上方有個紅色箭頭，且附近也沒有消防栓，讓他相當困惑，不曉得箭頭的用意何在，以及為何明明有告示牌，附近卻沒有消防栓。

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▲▼地下式消防栓。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

▲原來，這個紅色箭頭是在標示地下式消防栓的位置，若看到紅色箭頭，附近應該能找到地下式消防栓的蓋子。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

貼文曝光後，立刻有專業人士回應，「紅色的那支箭頭，表示從標示牌往箭頭方向找地下式消防栓。這是標示牌設置規範，不是地下消防栓被鋪馬路蓋過去。如果有疑問可以請市、縣府確認，以免消防隊臨時找不到消防栓。」

此外，也有人留言補充，這種地下式消防栓，外觀看起來就像水溝蓋，使用時要打開蓋子接立管，而通常開蓋工具、立管只有消防隊才會有，如果在地上沒看到，可能是鋪柏油時蓋了過去，但一般而言，有紅色箭頭的告示牌在附近，施工單位就不會發生這種低級錯誤。

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消防栓告示牌箭頭

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