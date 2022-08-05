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開賓士卻沒繳30元臨停費！離場自撞消防栓　竟索賠6萬下場曝

▲▼賓士車離場前沒繳費，撞到停車場外的消防栓，竟要停車場賠償維修費。（無柵欄停車場示意圖，非案發停車場／翻攝自【易停網】臉書）

▲賓士離場前沒繳費，撞到「停車場外」的消防栓，竟要停車場業者賠償維修費。（無柵欄停車場示意圖，非案發地／翻攝自【易停網】臉書）

記者陳雕文、陳凱力／新竹報導

新竹一輛賓士去年7月要從「無柵欄停車場」離場時，不但沒有繳30元的停車費，撞到停車場外的消防栓後，賓士車的駕駛還要求停車場業者「易停網」賠償其車損61,800元，雙方無共識對簿公堂。到了今年6月，法官判定賓士車駕駛敗訴，還給業者清白。

據判決書陳述，當時賓士車從停車場出口右轉時，撞上了一個公有消防栓，陳姓駕駛主張，是因為業者裝設之廣告牌，遮蔽了他的視線，加上業者沒派人在現場指揮，也沒有設置警告標語或適當阻隔防撞等措施，才導致這起意外，業者應以消保法第7條3項的規定負損害賠償責任。

業者澄清，停車場的設立有符合法規，停車場出入口兩側更保持60度可視角，至於該消防栓是建置在「停車場外！」加上陳男根本沒完成繳費即離場，消費未成立，非所謂消費者。而且，當時白天晴朗無雨、視線良好，陳男對於位於停車場出口側邊一公尺處的消防栓，本來就有謹慎駕駛及注意車前狀況的義務。

法院審理後認定，消防栓設置在道路上，並非停車場內的設施，加上消防栓為粗型柱體，表面也塗有顯眼的紅色漆，廣告牌也不會完全遮擋，一般人於正常駕車駛離出口並右轉進入車道之情況下，應無碰撞消防栓之虞，因此判業者免賠。

雖然在法院審理期間，業者為了證明停車場沒有「撞消防栓」的疑慮準備一堆資料，並在新竹、台北兩地間辛苦奔波，如今總算得到清白。

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